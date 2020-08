¿Cómo es tu dedo índice?: el test que revela datos ocultos de tu personalidad

En la cuarentena salieron a la luz todo tipo de test que hablan sobre tu personalidad, pero este se convirtió en uno nunca antes visto

El dedo índice de tu mano dice mucho más de tu personalidad de lo que pensabas. Este test nos trae tres opciones, fíjate cual se asemeja más al tuyo y descubrí datos que no conocías.

En este test nos encontramos con tres opciones, mira y compara bien la imagen con tu dedo índice y anda directo a la opción correspondiente.

¿Cómo es tu dedo índice?: el test que revela datos ocultos de tu personalidad

Si la opción de este test es la A, sos una persona que suele ocultar sus sentimientos y disfruta de la soledad. Le mostras a todos una fortaleza que tal vez no tenes del todo y te caracterizas por ser muy pero muy emocional.

La mentira es tu enemiga y nadie va a dudar de tu lealtad. Sos excéntrico, con un gran corazón y siempre dispuesto a ayudar para alcanzar todo tipo de objetivos aunque los mismos no te agraden del todo.

Si el test te llevó a la opción B, te cuesta tomar iniciativas en la vida. Te enamoras rápido y le das toda la atención posible al afortunado o afortunada. Ante los ojos de los demás te mostras sensible pero dentro tuyo los sentimientos están encerrados en una caja de pandora.

Uno de tus mayores miedos es el de salir lastimado. A pesar de que en tu vida haya turbulencia, vos sabes guardar la calma y eso te hace alguien fuerte, independiente y super soñador.

Por último, el test nos trae la opción C. Acá nos encontramos con una persona que no conoce de rencores y que sabe superar rápido las peleas o las cosas que lo enojan. No te gustan los desafíos y preferís la rutina a conocer cosas nuevas.

Sos muy respetuoso a las opiniones ajenas, aunque a veces podes ser un poco agresivo cuando das tu parecer y esto es por que tu ego a veces te juega un mala pasada. Cuando sucede esto, no pasa mucho tiempo hasta que las disculpas salen de tu boca.

No sos una persona falsa, decís que te gusta y que no. Sos muy tierno y eso hace que a veces las personas te dejen alguna herida pero a pesar de eso siempre terminas dándoles una segunda oportunidad.