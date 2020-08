Brancatelli mostró su recibo de sueldo en redes y calificó a El Dipy de "mentiroso compulsivo"

El periodista Diego Brancatelli y el Dipy mantuvieron un fuerte enfrentamiento en el programa Intratables. El músico aseguró que Brancatelli es partidario de "runfla de delincuentes", y el periodista lo calificó como "desclasado e ignorante".

Lejos de terminar el enfrentamiento en la pantalla, Brancatelli descargó todo lo que no pudo decir en el programa en su cuenta de Twitter.

Estimado @dipypapa Nunca dije que me gustaban tus hilos.De hecho me parecen malos.Pero haces lo que podés.Y te respeto.Te voy a contestar a tus inquietudes.Espero que vos respondas a las mías.Abro hilo https://t.co/wmBK2R9Nao — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 27, 2020

Allí indicó: "Ya que te gustan "los hilos" @dipypapa Abro uno: Te felicito por el show que armaste. Pero intentá que sea en base a verdades o información correcta. Para eso tenés que informarte mejor. No hacía falta mucho tampoco. Tengo tweet fijado. Ya mostré por todos lados que gano $60.000 pesos por mi laburo".

"Desde que comenzó la pandemia y hasta que todo se normalice, con ese dinero de mi sueldo, compro mercadería y la dono a comedores, clubes e instituciones. Esto se hace en silencio y sin fotos, pero a veces, a personajes como vos @dipypapa es necesario mostrárselo", continuó escribiendo Brancatelli, quien incorporó fotos donde se lo ve posando frente a comedores barriales.

El periodista recurrió a un archivo y afirmó: "Quizás como dijiste en 2017 te creés tus propias mentiras. Sos un mentiroso compulsivo. Además de desinformado. Ahhh yo te arrobo @dipypapa No hablo por atrás".

Brancatelli fue por más y aseguró: "Tal vez la memoria te juega una mala pasada. Porque tampoco te acordás cuando eras parte de los Festivales PROGRESAR que organizaba el Gobierno de Cristina en el marco de entrega de tarjetas para chicos entre 18 y 25 años para fomentar su inclusión en una sociedad injusta (2014)".

Anoche, como tantas otras veces, fui víctima de la mentira, la calumnia y el odio.A eso se lo vence con amor y la verdad.Las mentiras agotan. Pero duran poco.Por eso decidí ponerle fin.Comparto c uds cuanto cobro en Pilar y q decidí hacer c el sueldo mientras dure la pandemia pic.twitter.com/JKDiWsLtBt — Diego Brancatelli (@diegobranca) April 17, 2020

Luego de mostrar la foto donde aparecía la entonces presidenta Cristina Kirchner, el periodista añadió: "Te llevaba la Tota Santillán. ¿Te acordás? Imagino que eso lo hiciste gratis, ¿no? Si. Fuiste parte de los festivales que impulsaba ese modelo de país que inauguró universidades, entregó computadoras y generó las condiciones necesarias para que los pibes puedan estudiar y tener oportunidades".

Brancatelli mostró su recibo de sueldo

Una pelea que sigue

"No es lo mismo un modelo que otro para tener sueños y oportunidades. Vos crees que porque te levantas temprano y salís a trabajar tenés el éxito garantizado. Si. En parte es cierto. Pero ese esfuerzo sólo no alcanza. Hay mucha gente trabajadora que hace lo mismo y sin políticas de estado que los acompañen para crear contextos de prosperidad no podrían hacerlo. Construir su casa, comer, tener educación. Irse de vacaciones. Para todo es necesario un país inclusivo y con políticas públicas", cerró el panelista.

Desde su cuenta de Twitter, y sin nombrar directamente a Brancatelli, Dipy escribió: "Llegue a una edad en que, aunque no tengas razón, yo te la doy. Vos te sentís bien, yo pienso que sos un pelotudo y todos contentos. Loviu cats".