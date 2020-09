Venta de radios Metro y Rock & Pop derivó en polémica entre Grinbank y Szpolski

Para sorpresa de muchos, el empresario ex titular de Grupo 23 anunció que inició trámites para recuperar la frecuencia de Radio América

La compra de las emisoras Metro, Rock & Pop, Uno y Blue por parte del empresario Marcelo Figoli generó el enojo del fundador de dos de estas radios, Daniel Grinbank, quien salió a denunciar la operación y pidió al Estado que intervenga para evitar la conformación del grupo de medios.

Figoli ya tiene en sus manos otras emisoras a través del grupo Alpha Media y además es titular de Fénix Entertainment. Además de tener una vasta experiencia como dueño de radios, Grinbank también es productor de espectáculos internacionales.

La novedad sobre el armado de un grupo de medios que incluye tres AM y cuatro FM en manos de Fígoli, no pasó desapercibida para el creador de Kabul. Grinbank escribió en Twitter: "El Estado no puede avalar la compra de la Metro porque es ilegal, dudoso de donde vienen los fondos y por los antecedentes de los propietarios, cómo se comportan con los trabajadores de los medios. No puede haber una nueva versión de Spolsky reloaded".

Las radios son el terreno de pelea entre los empresarios Grinbank, Figoli y Szpolski.

Lo que comenzó como una denuncia contra el dueño de Fénix Entertainment terminó transformándose en una pelea con el propio Szpolski, procesado por "apropiación indebida de aportes previsionales de trabajadores de la desaparecida radio América entre 2012 y 2013, aún cuando por esos años conducía el grupo de medios que mayor pauta estatal recibía por parte del kirchnerismo.

"Estimado Daniel no creo que seas la persona adecuada para hablar de origen de fondos, pago en negro a tus trabajadores, roturas de radio y todas esas cosas que formaron parte integral de tu conducta empresaria y ahora te parecen horribles. A mi no que yo te vi", escribió Szpolzki.

Daniel Grinbank atacó a Marcelo Figoli y le respondió Sergio Szpolski.

Réplicas a Szpolzki en Twitter

Usuarios de Twitter le salieron al cruce a Szpolski y le recordaron su conducta empresaria mientras estuvo al frente del Grupo 23. Luego, ante la consulta del cofundador de Revista Barcelona, Fernando Sánchez, Szpolski acotó: "Daniel intenta vincularme con dinero de origen dudoso y maltrato a los trabajadores. Ninguna de esas dos cosas son ciertas en mi caso".

Luego, para sorpresa de muchos, el ex titular de Grupo 23 anunció que inició trámites para recuperar la frecuencia de Radio América. "Fernando,lo que no te mencioné es que ya inicié la demanda para que el Enacon me devuelva la frecuencia de Radio America y así restablecer mis derechos y los derechos de todos los damnificados", escribió.

En un raid de mensajes en Twitter, Szpolski aseguró haber sido víctima de un "impiadoso ataque del macrismo". "No me llamo a silencio xq (sic) puedo explicar todo lo que sucedió. Es cierto que en el impiadoso ataque del macrismo contra el G 23 y contra mí en especial, los trabajadores sufrieron mucho. También es cierto que el macrismo arrasó con el G 23 y me persiguió con 21 causas", aseguró.

El profesor e investigador del Conicet Martín Becerra -uno de los principales especialistas en medios de comunicación en la Argentina- se mostró sorprendido por la intensidad del cruce entre ambos empresarios y escribió:

"No recuerdo una discusión entre empresarios de medios, periodistas y usuarios/audiencias como ésta en la Argentina, donde la costumbre es barrer bajo la alfombra. Cada tuit de Szpolski en particular abre nuevas discusiones".