Medidas del Gobierno: esta fue la reacción de reconocidos economistas en las redes sociales

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el encargado de comunicar y explicar las medidas que tomará el Gobierno y las que fue tomando las últimas semanas para controlar la caída de reservas del Banco Central.

Frente a esto, las repercusiones en las redes sociales no pararon de aparecer, especialmente refiriéndose a cuestiones como el anuncio de la baja de retenciones a las exportaciones de soja y carne, con el objetivo de que el sector agropecuario liquide las más de 17 millones de toneladas de cosecha que tiene almacenadas en silobolsas.

Uno de los que fue contundente fue el economista Gabriel Caamaño, quien aseguró que "Sigue sin percibirse el Plan. Hay una serie de medidas, algunas muy lógicas y otras no, muchas dónde la instrumentación será clave, pero no hay una articulación y coordinación que las una y que maximice su impacto en expectativas".

En lo fiscal, anunciado por Guzmán, hay cosas que tienen más sentido (modificaciones de BBPP para activos en pesos y construcción y DEX y reintegros industria) y cosas que no sin un correlato monetario y hasta implican beneficios para exportadores otrora denostados vs productores — Gabriel Caamaño (@EcoLedesma) October 1, 2020

También se refirió a esto el economista Martín Tetaz: "Retenciones diferenciales para la industria que procesa la soja. ¿Se trata de una simple devolución de favores a los principales aportantes de la campaña (que terminan pagando los productores que sufren las retenciones), o hay un compromiso de adelantar dolares?", señaló.

Por su parte, José Luis Espert no tuvo dudas en calificar al Ministro de Economía: "El Ministro Guzmán da vergüenza".

El senador Luis de Angeli, muy cercano al campo, también se refirió al tema: "Las medidas para el campo están ajustadas sólo a las necesidades del gobierno por el agujero negro que les generó la falta de dólares y son transitorias. La devolución de las retenciones es una ínfima parte de todo lo que se llevan en enorme presión fiscal que soporta el sector".

Además, muchos usuarios dejaron expuestas sus posiciones respecto a las medidas que dio a conocer el Gobierno.

