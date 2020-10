¿La ciudad perfecta?: sus empleados cobran el sueldo básico más alto del mundo

Luego de un referéndum, se aprobó que cada trabajador a tiempo completo cobrará por ley en dicho lugar un mínimo de casi 4.100 dólares por mes

A diferencia de lo que sucede en la Argentina con los sueldos, el cantón de Ginebra en Suiza -una de las regiones más caras del mundo-, aprobó un salario mínimo de 23 francos suizos (lo que equivale a unos 25 dólares) por hora trabajada.

Con esta cifra, cada trabajador a tiempo completo cobrará por ley un mínimo de 3.772 francos (casi 4.100 dólares) al mes.

Para llegar a este número, se convocó el 27 de septiembre a un referéndum, en donde cerca de 58 % de los votantes respaldaron la nueva medida, que entrará en vigor a partir del 17 de octubre y beneficiará a 30.000 empleados en el cantón.

De esta manera, todas las personas que trabajen el horario estándar de 41 horas semanales gozarán de un sueldo mínimo de 3.772 francos suizos (unos 4.100 dólares). El promedio mensual, basado en 8 horas diarias, 22 días al mes, sería así de 4.048 francos suizos (cerca de 4.400 dólares).

Michel Charrat, presidente de Groupement Transfrontalier Européen, una organización independiente que apoya a los trabajadores de la frontera franco-suiza, calificó el resultado de la votación como una "marca de solidaridad" con los pobres de la ciudad, considerada como una de las más caras en el mundo para vivir.

"El Covid-19 ha demostrado que un cierto sector de la población suiza no puede vivir en Ginebra", declaró Charrat a The Guardian, al explicar que los más de 4.000 francos suizos son "el mínimo para no caer por debajo del umbral de pobreza".

El cantón de Ginebra es una de las regiones más caras del mundo

Salarios en Argentina, todavía debajo de la inflación

El Ministerio de Trabajo convocó a sindicalistas y empresarios al encuentro anual del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 14 de octubre próximo a fin de determinar el nuevo valor de ese ingreso y el monto mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo.

Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil está fijado en $16.875, cifra que se ha mantenido desde octubre de 2019.

El Índice de Salarios registró en julio un incremento del 1,8% respecto de junio y acumula en los primeros siete meses del año una mejora del 16,3%, informó este martes el INDEC.

En los últimos doce meses la mejora en los salarios alcanza al 32,6%, y se ubica diez puntos porcentuales por debajo de la evolución de la inflación en ese período.

La suba de las remuneraciones de julio fue consecuencia del alza de los salarios registrados de 1,2% y del 4,2% en los del del sector privado no registrado en la economía informal.

Entre los trabajadores registrados, la mejora alcanzó en julio al 1,2, en comparación con el mes anterior, por los aumentos del 1,3% del sector privado registrado y del 1,1% en el sector público.

En la comparación interanual los tres sectores se mantienen por debajo del alza del costo de vida, ya que en el sector privado registrado en los últimos doce meses la mejora alcanza al 34% frente a un 42,4% del alza de precios minoristas.

El alza de los precios no se detuvo ni en pandemia y deterioró el poder adquisitivo.

Entre los trabajadores del sector informal, la mejora interanual llega al 34,8 y los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales son los más retrasados con un aumento del 28,9%, casi dieciséis puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Salario público versus salario privado

En los primeros siete meses del año las remuneraciones del sector privado registrado mejoran un 17,3%, mientras que los sueldos de los trabajadores en negro suben 17,9%, ambos ligeramente por encima del costo de vida del 15,8% en ese período.

En la misma comparación los salarios de la administración pública vuelven a ser los más rezagados ya que mejoran un 13,4%, es decir dos puntos porcentuales por debajo de la variación del Indice de Precios al Consumidor en ese período.