Productores se suman al boicot contra Heller y el Credicoop por el impuesto a la riqueza

El banquero replicó: "Esas sociedades rurales nunca tuvieron cuenta en el Credicoop, están llamando a cerrar una cuenta que nunca habían abierto"

Productores agropecuarios se sumaron al boicot contra el banco Credicoop y su presidente, el diputado nacional kirchnerista Carlos Heller, por ser el principal impulsor del proyecto de ley de impuesto a la riqueza.

El llamado de los ruralistas es al cierre de cuentas, retiro de depósitos y no operar con la entidad financiera cooperativa a modo de protesta ya que, según aseguran, el proyecto oficialista afecta al campo.

El boicot contra el Credicoop fue iniciado por las Asociaciones de Productores y Sociedades Rurales de la Región Pampeana, un grupo de ruralistas con presencia en el norte de la provincia de Buenos Aires.

La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados adhirió a la propuesta y llamó a "dejar de operar, retirar fondos y cerrar cuentas en el Banco Credicoop Cooperativo Limitado".

También manifestó su apoyo la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor): "Solicitamos a nuestros productores y a todos los ciudadanos argentinos que no soportan más la altísima presión impositiva, a cerrar sus cuentas y toda operatoria mantenida con el Banco Credicoop en señal de rechazo a la iniciativa de creación de este nuevo impuesto a la inversión".

"Agradecemos a los empleados del banco por los servicios dispensados, nos sentimos incómodos en la entidad pero no por ustedes si no por la persona que la preside. Sr. Heller, no hay nada más democrático que la decisión de irse de donde uno no se siente cómodo", dijeron desde Apronor en un comunicado.

Ya se habían sumado la Sociedad Rural de San Pedro, Sociedad Rural de Rojas, Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores de Areco, Asociación de Productores Rurales de Arrecifes y la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco, entre otros grupos.

Heller, titular de la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, es autor del proyecto de ley que establece un "aporte extraordinario" a los contribuyentes cuyos patrimonios declarados superen los $200 millones.

El "Aporte Solidario Extraordinario" ya obtuvo dictamen en Diputados y establece un pago "por única vez" con alícuotas crecientes (del 2% al 5,25%) para los contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones. Los críticos del proyecto argumentan que obligaría a muchos empresarios y productores a desinvertir.

El propio Heller dio una entrevista radial en la que calificó el boicot en su contra como "una locura". "Esas sociedades rurales nunca tuvieron cuenta en el Credicoop, es decir, que estaban llamando a cerrar una cuenta que nunca habían abierto, se estaban dirigiendo a otros. Y entonces, me parecía que no tenía sentido amplificarlo", dijo el legislador en diálogo con radio La 990.

Y explicó: "Muestran un desconocimiento profundo, no entienden bien lo que es una cooperativa, porque vincularme a mí con la entidad, es decir, es el sentido que tienen ellos de la propiedad, del dueño. Yo presido el Consejo de Administración de una entidad cooperativa y tengo que revalidar todos los años mi título en una asamblea".

Cuánto pagarán las grandes fortunas

Un informe de IARAF afirma que la aplicación del "aporte solidario extraordinario" puede implicar alícuotas de hasta el 8%, si se suma también el impacto de Bienes Personales.

Lo obtenido por el "aporte solidario" se repartirá para mejorar el sistema de salud, las pymes, la distribución de gas natural, y para los barrios populares, señala el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Debio a la aplicación del aporte "en conjunto con Bienes Personales", la alícuota se incrementa significativamente si el contribuyente tiene bienes en el exterior.

Quienes tengan bienes sólo en el país pagarán menos.

La alícuota se eleva hasta el 5% para quienes tienen hasta 25% en el exterior.

"Los dos tributos se aplican sobre prácticamente la misma base imponible", que son los bienes del contribuyente al 31 de diciembre de 2019. "No pudiendo descontarse en ninguno de los dos casos los pasivos, es decir no son impuestos al patrimonio sino a los activos",señala IARAF.

El impuesto a los Bienes Personales tiene un mínimo no imponible de dos millones de pesos, mientras que el proyecto de Aporte Solidario se aplica para contribuyentes con bienes desde $200 millones.

Pero, todos los bienes exentos en el impuesto sobre los Bienes Personales se consideran gravados para el Aporte Solidario, no computándose mínimo imponible alguno en caso de quedar alcanzado.

El peso del impuesto se hará sentir en las grandes fortunas.

Bienes Personales más aporte solidario, por encima del 8%.

Para qué se usarán los fondos recaudados

Según el proyecto, un 20% se destinará a equipamiento médico, prevención y asistencia sanitaria, otro 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores, y otro 20% al programa de becas Progresar. Otro 25% de lo recaudado fondearía programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural (YPF), y el 15% restante se destinaría a los habitantes de barrios populares.

"Si bien no hay dudas respecto a la necesidad de gasto extra en salud y empleo que generó el coronavirus, el resto de los gastos fondeados a través de la fuente propuesta no tendría un vínculo directo con la situación excepcional de la Pandemia", criticó IARAF.

Y agregó: "En este punto aparece la evidencia argentina respecto a que impuestos transitorios se terminan transformando en permanentes".