Día de la Madre: las ventas cayeron 25% y faltó mercadería

En la ciudad de Buenos Aires, la apertura de los shoppings fue otro factor que le restó operaciones a los negocios de barrio, según un relevamiento de CAME

Las ventas por el Día de la Madre en los comercios minoristas cayeron un 25,1% en cantidades respecto de igual fecha del año pasado, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Los faltantes de mercadería, los ingresos insuficientes en los hogares, el temor a que la situación económica empeore, los protocolos estrictos para ingresar a los locales físicos y en algunas localidades las restricciones que todavía existen para circular afectaron fuerte la venta", según evaluó la entidad, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la apertura de los shoppings (que no se incluyen en el relevamiento) fue otro factor que les restó operaciones a los negocios de barrio.

Para la CAME también incidió mucho que hubo menos encuentros físicos que otros años, con lo cual no hubo tantos regalos, ya que todavía no están habilitadas las reuniones. Incluso en muchas provincias, como es el caso de Córdoba, en el día de ayer quedaron totalmente prohibidos los encuentros familiares.

"Es posible que en los próximos días puedan concretarse algunas compras más, pero este 2020 en materia de obsequios fue en general muy malo, especialmente en las ciudades más afectadas por el Covid-19", agrega el informe.

Lo cierto es que el año pasado, la fecha ya había sido muy pobre por la recesión económica que se venía viviendo en el país, pero este año se profundizó aún más esa dificultad con la crisis sanitaria.

Día de la Madre: las ventas cayeron 25% y faltó mercadería

Faltante de productos

De acuerdo con el relevamiento, hubo faltantes de productos importados y también de nacionales que requieren de insumos importados, especialmente en rubros de cosmética y perfumería, artículos electrónicos y electrodomésticos. También hubo escasez de stock en determinados modelos de teléfonos celulares, que es un regalo común en esta celebración.

En mayor o menor medida, el 82,2% de los comercios relevados finalizaron la fecha con bajas anuales en sus niveles de actividad. Si bien el 23,7% esperaba este resultado, un 58,6% confiaba en u mayor nivel de actividad.

El 65,5% de los negocios ofrecieron alguna oferta especial. Además de las típicas promociones con el pago con tarjetas, se destacaron descuentos en efectivo, regalos con algunas compras, 3x2 y 2x1, entre otras variantes.

El ticket promedio este año se ubicó en $1604, un 45,8% por encima del correspondiente al Día de la Madre del año pasado, cuando se había registrado un ticker promedio de 1100 pesos.

El día de la madre se festeja el tercer domingo de octubre. Los días previos son días de corridas atrás de promociones y opciones de regalos, pero también de saber cuál es el origen de esta celebración. Y para responder este último interrogante hay que irse muy atrás.

Para conocer su origen hay que ir hasta la civilización egipcia, donde la Diosa Isis, conocida rntonces como la "Gran Madre" era objeto de culto y homenaje por todos sus fanáticos. En la antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles.