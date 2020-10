La Costa Atlántica no tendrá temporada de verano: esta fue la reacción de Carlos Rottemberg

"Pocas veces me pasó de no tener una respuesta sólida a lo que se me cruza por la cabeza", dijo el productor teatral tras conocer los anuncios

El lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los protocolos para las vacaciones de verano y anunció lo que todos los trabajadores del teatro no querían escuchar: no habrá actividades de entretenimiento en espacios cerrados.

Esto dejó en claro que este verano, uno de los clásicos de las vacaciones estará ausente. No habrá teatros en la Costa Atlántica, lo que agudiza la crisis para los trabajadores del rubro, que desde que se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina solo se han podido desempeñar mediante transmisiones por streaming, y soñaban con poder volver a los escenarios en los próximos meses.

Al respecto, el productor teatral Carlos Rottemberg, quien pocos días después de que se decretara el aislamiento social anticipó que la temporada 2020 ya estaba "perdida", dijo estar "shockeado" por la noticia anunciada por el gobernador bonaerense y remarcó: "Pocas veces me pasó de no tener una respuesta sólida a lo que se me cruza por la cabeza".

"Desde el principio tuve claro que este año estaba perdido. Lo hice público en marzo, cuando dije que nuestra actividad iba a contracorriente de lo que pide la salud del mundo en relación a los espacios abiertos y distanciamiento social: nosotros ofrecemos lo contrario", indicó Rottemberg.

Sin embargo, albergaba la esperanza de que los protocolos que se presentaron desde diferentes organizaciones ofrecieran una salida para poder trabajar en la temporada de verano.

"Lo que siempre creí es que, a partir de los protocolos, los teatros no son focos infecciosos, sino que nos obligamos a cumplir, como debe ser, con el cuidado de la salud de los espectadores y los trabajadores", indicó.

En ese sentido, el empresario teatrak destacó que su preocupación "pasa por la Costa Atlántica fundamentalmente, que es donde se desarrolla, desde San Clemente del Tuyú hasta Las Grutas, ese corredor teatral y cultural que tiene tanto predicamento, haciendo epicentro en Mar del Plata, que por primera vez no podía levantar sus marquesinas".

"Un hecho inédito que nunca ocurrió… Por lo menos en mi caso necesito unas horas para asimilarlo y pensar", expresó el productor.

A pesar de todo, Rottemberg aseguró que no baja los brazos y anticipó que hará todo lo posible "para intentar, con ingenio, tener un protocolo para trabajar". En ese sentido, manifestó: "Sigo respetando el virus como el principal enemigo desde el primer momento, pero eso no me impidió nunca ni me impide seguir poniéndole garra a defender la actividad y los miles de puestos de trabajo y de decenas de empresas que se dedican al espectáculo".

"Tampoco me impide ponerle toda la creatividad posible para no romper aún más algo que se llama tejido cultural. Esto hace referencia a que costó mucho construir en nuestra profesión a lo largo de décadas. Por eso, una posible apertura ya no la tomo como algo que tiene que ver con lo económico, sino también como un aspecto de resistencia cultural. Y me parece que es muy importante", explicó.

En lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, Rottemberg apuesta a la reunión que mantendrá el próximo jueves con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Mientras tanto, Villa Carlos Paz y las principales localidades turísticas de todo el país prevén un panorama complicado para la temporada teatral, tras los anuncios realizados esta tarde por las autoridades bonaerenses.

Protocolo: todo lo que hay que saber para viajar a la Costa

Este lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un anuncio clave respecto a la temporada de verano 2020-2021. Fue en la ciudad de Mar del Plata, junto al intendente Guillermo Montenegro.

A continuación, todas las medidas que se deben tener en cuenta para viajar a la Costa Atlántica bonaerense.

Período de temporada

- A partir del 1 de noviembre para propietarios no residentes

- A partir del 1 de diciembre para no propietarios.

Hasta semana Santa 2021 (domingo 4 de abril).

APP Cuidar

La aplicación Cuidar, en la cual los bonaerenses guardan su permiso de circular, tendrá su versión veraniega. Se llamará Cuida Verano y se van a registrar todos los datos de quien va a poder desplazarse por la Provincia con fines turísticos.

Los usuarios deberán especifica a qué municipio irán a vacacionar, con quién, cómo se trasladarán y en dónde se hospedarán.

Además, se va a poder subir información que certifique o documente que lo que se está declarando tiene sustento. Los municipios deberán validar cada uno de los certificados.

Restricciones a la circulación

No habrá restricciones de movimiento a los bonaerenses que tengan planeado tomarse vacaciones en destinos turísticos de la Provincia en la medida en que las condiciones epidemiológicas lo permitan. El testeo previo no será obligatorio.

Todo lo que hay que saber para viajar a la Costa

Alojamientos

Se podrán establecer restricciones a la capacidad de los alojamientos. Cada municipio decidirá si establecen aforos o no, lo que deberán informar a la Provincia.

Se restringirán los espacios comunes en espacios cerrados.

Se permitirá la utilización de piletas con cumplimiento estricto de protocolos.

Solo se permitirá la ventilación natural o por ventilador. Se prohíbe la utilización de aire acondicionado.

Actividades culturales, espectáculos y clubes nocturnos

Ninguna actividad cultural, artística o de entretenimiento podrá realizarse en espacios cerrados sin ventilación natural.

Se promoverán actividades al aire libre con aforo limitado y distanciamiento social.

Actividades deportivas

Solo se permitirán las actividades deportivas autorizadas por el Gobierno nacional, según situación epidemiológica de los municipios y con cumplimiento estricto de protocolos sanitarios.

Coronavirus en Argentina: estado de situación

Otras 451 personas murieron y 12.982 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 26.716 los fallecidos y a 1.002.662 los casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De los 1.002.662 contagiados, el 80,18% (803.965) recibió el alta.

En las últimas 24 horas fueron realizados 28.395 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.626.406 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 57.880 muestras por millón de habitantes.

Argentina, con 1.002.662 de infectados, ocupa el quinto lugar en la lista de países que superaron el millón de contagios en el mundo detrás de Estados Unidos (8.180.502), India (7.550.273), Brasil (5.235.344) y Rusia (1.406.667), según consignó hoy la Universidad Johns Hopkins.

Un 36,68 % (4.763 personas) de los infectados de hoy (12.982) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

Del total de casos que fueron confirmados hoy, 4.206 son de la provincia de Buenos Aires, 557 de la Ciudad de Buenos Aires, 12 de Catamarca, 185 de Chaco, 220 de Chubut, 1668 de Córdoba, 122 de Corrientes, 258 de Entre Ríos, 6 de Formosa, 51 de Jujuy, 92 de La Pampa, 65 de La Rioja, 744 de Mendoza, 271 de Neuquén, 207 de Río Negro, 80 de Salta, 10 de San Juan, 277 de San Luis, 138 de Santa Cruz, 2050 de Santa Fe, 145 de Santiago del Estero, 238 de Tierra del Fuego y 1386 de Tucumán.

Con estos registros, suman 979.119 positivos en el país, de los cuales 791.174 son recuperados

El reporte vespertino consignó que murieron 251 hombres, 102 residentes en la provincia de Buenos Aires; 23 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Chubut; 3 en la provincia de Corrientes; 21 en la provincia de Córdoba; 4 en la provincia de Entre Ríos; 19 en la provincia de Jujuy; 3 en la provincia de La Rioja; 15 en la provincia de Mendoza; 3 en la provincia de Neuquén; 7 en la provincia de Río Negro; 14 en la provincia de Salta; 2 en la provincia de San Juan; 16 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Santiago del Estero; y 13 en la provincia de Tucumán.

También fallecieron 198 mujeres: 94 en la provincia de Buenos Aires; 23 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en la provincia de Chaco; 26 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Entre Ríos; 11 en la provincia de Jujuy; 13 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Neuquén; 4 en la provincia de Río Negro; 4 en la provincia de Salta; 1 en la provincia de Santa Cruz; 12 en la provincia de Santa Fe; y 4 en la provincia de Tucumán.

El Ministerio aclaró que dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificadas como fallecidas, no registran dato de sexo, mientras que un hombre residente en la provincia de Chaco fue reclasificado.

Argentina, país con más muertos diarios

Si se toma un promedio de los últimos siete días, la Argentina es el país con más muertos por millón de habitantes.

El dato surge de las cifras brindadas por el sitio web especializado en estadística en tiempo real Our World In Data, tomando en cuenta sólo a los países con más de un millón de habitantes.

A la hora de trazar las estadísticas, los expertos utilizan medias móviles para acceder a aproximaciones más precisas de la situación epidemiológica, independientemente de los picos y valles que muestran las curvas por razones que no están estrictamente vinculadas al comportamiento y al avance de la enfermedad en una región determinada.

Por ejemplo, la Argentina además de tener un nivel bajo de testeos (se realizaron 2.373.496 desde el inicio de la pandemia), los fines de semana incluso se realizan menos pruebas que en el resto de la semana.

A estos factores se suman las provincias que demoran en cargar los datos en el sistema nacional, por lo que el dato estadístico del cuadro epidemiológico en tiempo real en la Argentina puede verse expuesto a imprecisiones.

Los datos que ofrecen las autoridades sanitarias de todo el mundo dependen del número de testeos; de la estrategia para detectar casos; si se analizan también a los asintomáticos; si se contabilizan a los contactos estrechos de un infectado aunque su círculo no haya sido testeado; y de la cantidad de personas que acuden al servicio de salud presenten o no síntomas, entre otros factores.

Estas estadísticas permiten realizar un análisis estimativo del nivel de circulación viral que hay en la sociedad; precisar el grado de positividad sobre testeos realizados y junto con los datos de mortalidad del coronavirus, llegar a conclusiones sobre la efectividad de las medidas sanitarias que llevan a cabo los distintos Gobiernos nacionales y locales.

El mundo aguarda la llegada de una vacuna contra el coronavirus.

Coronavirus: la Argentina, en un podio mundial

Si bien las estadísticas que presenta Our World In Data en tiempo real responden al momento en que las autoridades de las naciones realizan la carga de datos de su situación epidemiológica particular, la Argentina desde hace casi cinco semanas que se encuentra en el podio de de muertes por millón de habitantes. El aumento de la mortalidad va en sintonía con la propagación del virus; desde la semana pasada la Argentina es el quinto país con más infectados.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, la Argentina tiene cerca de 8 (7,98) muertes diarias por millón de habitantes, cuando al inicio de la cuarentena ese número apenas era de 0,11 por millón.

De acuerdo a los últimos datos, detrás de la Argentina se encuentran República Checa (4,76), Israel (4,11), Colombia (3,21); Irán (3,11), México (2,68), España (2,58), Brasil (2,34), Estados Unidos (2,12), y Bolivia (2,09).

A mediados de septiembre, cuando la Argentina empezó a liderar estas estadísticas, presentaba 4,74 muertos por millón de personas. En aquella oportunidad la cifra más alta de fallecidos se había registrado el 24 de agosto, cuando se anunciaron 382 decesos.

A la semana de haberse convertido en el país con más muertes por millón de habitantes, se registraron 470 fallecidos en una sola jornada. Al día de hoy, el número más alto de víctimas de COVID-19 se registró el 9 de octubre: 515.

Este lunes se cumplen siete meses desde que se decretó la cuarentena. Pese al confinamiento y al cierre de actividades, el nivel de propagación del virus siguió en aumento. Más allá de que en el AMBA en las últimas semanas la situación se mantiene relativamente estable, preocupa la propagación de la enfermedad en el interior del país.

Gines González García defendió la cuarentena por el coronavirus.

No obstante, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, defendió las políticas dictadas por el Gobierno: "Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles, porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Habría gente que no hubiese podido ser atendida con una tasa de mortalidad mucho mayor. Cosas que indignan a una sociedad: como que alguien pueda morirse sin tener la asistencia que se merece".