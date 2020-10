El desesperado pedido "antigrieta" del dueño de una pyme que no puede comprar materiales por la suba del dólar

Victor Nievas es dueño de la fábrica de máquinas para gimnasios Fitness Machine y grabó un video para acusar de "especuladores" a sus proveedores

Víctor Nievas tiene 62 años y lleva casi 26 al frente de su empresa, Fitness Machine, que produce máquinas para gimnasios. Desde hace algunos años tomó trascendencia por algunos videos -que luego se volvieron virales en redes sociales- en los que se refiere a las dificultades que tiene como consecuencia de los diferentes avatares económicos que sufre el país.

Ahora, Nievas produjo un nuevo video con un desesperado pedido "antigrieta" a los políticos argentinos, en medio de la crisis del dólar y las consecuencias que tiene la brecha cambiaria para su negocio, al punto que tiene dificultades para comprar materiales para terminar máquinas y cumplir así con sus clientes.

Puntualmente, apuntó contra un proveedor, que le exigió el pago en dólares billete de seis barras de hacero inoxidable para terminar un trabajo.

"Y acá voy a dar nombre y apellido porque no hay que vivir de puterío, hay que decir la verdad. Quisimos comprar 6 barras de acero inoxidable que son las guías de las máquinas y nos dijeron que era solamente contado y nos pasaron el precio. No aceptaron transferencia bancaria había que pagarlo personalmente. Y acá viene lo más grave. lo peor, lo que no escuché nunca: ´tenés que traer dólares billete´. Y yo como soy responsable y tengo que entregar las máquinas tuve que salir a comprar dólares. Es la empresa Jorvical, de Lanús. No me quiso vender si no le llevaba los dólares", se quejó Nievas.

Visiblemente molesto, el empresario remarcó que a ese proveedor le compra materiales "todo el año".

"Hace años que les compro con cheques, con transferencias, de contado. Y Jorvical se cagó en mi por 447 dólares", enfatizó.

Nievas relató además otros inconvenientes que tiene a la hora de entregar unas máquinas y necesitabamos materiales: "Necesitabamos poco material. Quisimos comprar y no nos quisieron vender. Sólo se pudo comprar los caños en efectivo, no hubo otra posibilidad. encima que te lo cobran más caro por las dudas".

Pedido antigrieta

"Qué me hablan a mi de la división, de la grieta, de Cristina (Kirchner), de (Mauricio) Macri. Qué me hablan de los gobiernos anteriores si somos todos iguales. Impongamos el laburos impongamos el honor a trabajar, qué les queda a estos pibes (los empleados). Cómo van a sobrevivir si no pueden hacer lo más digno de la vida que es trabajar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Delinquir? ¿Meterse en la timba financiera? ¿Irse del país?", puntualizó.

Además, cargó contra toda la clase política argentina, personalizando en el presidente Alberto Fernández, en Cristina Kirchner, Nicolás Del Caño, Roberto Lavagna y Mauricio Macri, al asegurar que "todos nos calientan los oidos vendiendos ilusiones y después se cagan en nosotros".

"Entonces acá, propongo una ley. Candidato que prometa algo en campaña política cuando gana la elección la tiene que cumplir. Si dice que el dólar no va a subir y el dólar sube tiene que ir en cana. Es el cuento del tío, los políticos nos prometen cosas, nosotros les creemos y nos cagan. No podemos trabajar. Los políticos nos hacen el cuento del tío, la única diferencia es que nadie los castiga", afirmó.

Y para cerrar el video, Nievas enfatizó: "Hoy tener que salir a comprar dólares para que me vendan caños para poder cumplir con un cliente es una vergüenza". La firma acusada por el empresario aún no realizó declaraciones.

En 2019 se cansó de la "timba financiera"

En octubre de 2019, cuando el cambio de Gobierno ya era un hecho y el dólar comenzaba una escalada que se volvió imparable, el dueño de la fábrica de máquinas para gimnasios se expresó con dureza en las redes.

Cansado de la especulación de sus proveedores con la suba del dólar grabó un video y fue viral. "Yo apuesto por el país y estoy cansado de la timba financiera", dijo el empresario.