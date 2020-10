Insólito: le robaron el celular en vivo a un movilero de Canal 9

Antes de arrancar un móvil un hombre sorprendió a Diego Demarco, le manoteó el celular y huyó corriendo. Todo quedó registrado en las cámaras

El cronista de Canal 9 Diego Demarco vivió un insólito y desagradable episodio este miércoles por la mañana en los instantes previos de arrancar un móvil para Telenueve al Amanecer desde la localidad bonaerense de Sarandí.

Cuando se disponía a hablar frente a las cámaras, el periodista fue interceptado por un hombre que le sacó el teléfono celular de la mano y huyó corriendo.

Al ver el robo, vecinos del lugar salieron detrás del delincuente junto con Demarco, que exclamó: "Dámelo". Segundos después, el movilero le advirtió a sus compañeros de trabajo: "Me acaban de robar el teléfono, me robaron el teléfono".

"Andá a buscarlo, decile que laburo con el teléfono yo", le dice el cronista a un vecino. "Devolvé el teléfono, dale", se le escucha decir a un hombre, minutos después.

"Canal 9":Porque le robaron el teléfono celular a un periodista de ese canal mientras hacía un móvilpic.twitter.com/h7rCRZtKeG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 21, 2020

"Fue un segundo... Estaba esperando por la cucaracha que dijeran 'aire", contó minutos después la periodista Romina Lachmann mientras por la pantalla de Canal 9 mostraban imágenes del robo. "No éramos el único medio, la cámara estaba prendida, había varios vecinos alrededor de él, y no le importó nada. La impunidad", sentenció.

En redes

El momento del robo enseguida se viralizó en las redes con numerosos comentarios. "Insólito. Diego de Marco, cronista de Canal 9, sufrió hoy el robo de su celular en Sarandí de esta forma. Estaba en plena prueba para salir al aire. Repudiable. No sorprende. Este video es un oprobio total", "Ya es joda Le arrebataron el teléfono al notero Diego de Marco en VIVO por Canal 9 ", "La impunidad con la que se manejan es tremenda, no les importa las cámaras, no les importa se escrachados, ni le importa ir preso porque salen a las 2 hs. Hoy lo que vimos en canal 9, lo vemos a diario en CABA, en en el conurbano", "Lo que le pasa al notero de Canal 9, le pasa a muchísimas personas todos los días. Capaz que ahora que ven en vivo toman dimensión de lo que vivimos diariamente al salir a la calle. Basta de inseguridad!!!", manifestaron algunos internautas.