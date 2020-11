Una pareja es sorprendida teniendo relaciones sexuales en una camioneta del Ministerio de Trabajo bonaerense

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense explicaron que se inició una investigación sumaria y que se tomaran las acciones y sanciones correspondientes

Una escena insólita sorprendió a los vecinos de La Plata. Una mujer grabó el momento en el que dos personas mantenían relaciones sexuales en el interior de una camioneta del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Una vecina se percató de que la camioneta, ploteada con el logo del Ministerio de Trabajo bonaerense, se movía de manera extraña. Al acercarse vio y grabó con su teléfono celular a dos personas que estaban teniendo sexo en los asientos delanteros.

Espantada por el desparpajo de la pareja que a plena luz del día y en la vía pública exhibía ese tipo de comportamiento, la mujer decidió encender su teléfono celular y grabar el intenso momento, donde quedó registrado el acto que, cuanto menos, se puede calificar como desubicado. El video fue publicado llegó al portal Infopasillo.com.

"Es un automóvil oficial que se mantiene con la plata de todos nosotros y encima ocurrió cerca de las siete de la tarde; acá andan chicos jugando en la vereda, no sé cómo no les da vergüenza", enumeró la mujer en declaraciones reproducidas por el sitio del diario El Día de La Plata.

Como puede verse en las imágenes del video, la camioneta es una Renault Kangoo patente AC 272 HA y se encontraba estacionada en la calle 30 entre 68 y 69 de la capital bonaerense. A raíz del movimiento que realizaba, la testigo realizó una comparación con un vehículo clásico en la Argentina.

"Se movía como lo hacían los viejos Citroen 2 CV y/o 3 CV", sostuvo y precisó que las personas sorprendidas in fraganti se fueron de mala manera tras su reclamo. "No podía creer lo que veía, mandé a mis hijos para adentro y me acerqué a la camioneta. Indignada, les golpeé el vidrio. Asombrados, me miraron, encendieron la camioneta y se fueron refunfuñando", agregó la mujer en diálogo con el portal Infocielo.

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aclararon que es un vehículo que se asigna a un área, no a una persona en particular y que no se trata de un auto que pertenezca a un funcionario. Dado que en el video no se puede establecer fecha, día, año y lugar, se abrió una investigación sumaria y se llevarán adelante las acciones y sanciones correspondientes.

Profesora tuvo relaciones con alumno de 15 años e irá a prisión

Una ex asistente de vuelo que tuvo relaciones sexuales con un estudiante adolescente cuando trabajaba en su escuela fue liberada de la cárcel luego de una apelación exitosa.

Según The Daily Mail, Melissa Nosti, de 33 años, de North Ryde en el norte de Sydney, Australia, fue liberada esta semana. La semana pasada, admitió que ella y un estudiante adolescente tuvieron relaciones sexuales cuando ella trabajaba en una escuela en 2010.

Nosti pasó aproximadamente una semana en la cárcel después de ser sentenciada la semana pasada, pero su abogado lanzó una apelación exitosa que la dejó en libertad esta semana. Originalmente fue sentenciada a 18 meses de cárcel con un período de seis meses sin libertad condicional después de declararse culpable.

Su abogado argumentó ante el tribunal que Nosti tenía "bajo riesgo" de tener relaciones sexuales con un estudiante adolescente nuevamente en una escuela.

Su defensa también señaló que logró conseguir empleo. "Ella ha tenido un historial laboral después de esto. Ella estaba en la industria de las aerolíneas", dijo al tribunal. Según medios locales , le dijo al tribunal que terminó perdiendo su trabajo como asistente de vuelo debido a la pandemia de coronavirus.

El magistrado presidente otorgó a Nosti la libertad bajo fianza, diciendo que se podrían imponer ciertas condiciones para reducir los riesgos para la comunidad. Cuando el magistrado le preguntó si había vivido en la interestatal, Nosti le dijo a la corte que voló a otros estados por trabajo.

A Nosti se le ordenó que poseyera un teléfono celular y que entregara su contraseña a la policía cuando se le indicara. También se le ordenó que no se pusiera en contacto con la estudiante adolescente con la que tuvo relaciones sexuales en la escuela, ni con nadie menor de 16 años, y que permaneciera en su dirección en Ryde.