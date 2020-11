Impactante revelación: el día que Maradona invitó a Signorini a tomar cocaína (video)

El preparador físico fue una de las personas que más cerca del "10" estuvo a lo largo de su carrera y vivió los buenos momentos así como los más oscuros

El preparador físico Fernando Signorini fue una de las personas que más estuvo al lado de Diego Armando Maradona durante su carrera deportiva.

En 1983 se transformó en su personal trainer -algo inédito para la época- y desde allí acompañó al astro del fútbol mundial en sus mejores momentos dentro de una cancha.

Sin embargo también tuvo que presenciar momentos no tan agradables en la vida del histórico capitán de la Selección Argentina, en los que la droga fue protagonista. El propio Signorini, en una entrevista con la escuela Deportea, relató una situación en la que Maradona lo invitó a tomar cocaína.

"Me acuerdo que lo agarré del tobillo y le dije, ¿qué haces?. En definitiva él quería invitarme a que yo también tomara cocaína con ellos, entonces le digo ¿para qué?", contó.

"‘Bueno, viste, porque eso te da ganas de hablar y entonces podés hablar de cualquier tema'", contestó Diego.

"No, olvidate. ‘¿por qué no?’, me preguntó. Porque cuando yo estoy contento quiero saber por qué y cuando estoy triste también quiero saber por qué. Además para tomar esa cosa hace falta mucha plata, ¿te crees que soy Maradona? Yo soy el preparador físico de Maradona", devolvió el Profe.

Tras otro breve intercambio, Signorini tomó la decisión de abandonar la conversación con la leyenda oriunda de Villa Fiorito con su respuesta negativa que se mantuvo firme.

Oscar Ruggeri dio a conocer una triste revelación sobre Maradona

Oscar Ruggeri, amigo de Diego Maradona con quien compartió más de una década en la Selección argentina, hizo una triste revelación sobre el presente del 10 y dejó una profunda reflexión para que el actual DT de Gimnasia pueda salir adelante.

El Cabezón reveló que no tiene el teléfono del Diego y por eso hace mucho que no habla con él. "Antes le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Hoy no está con el teléfono. No te contesta. O te manda un mensaje y yo sé que no es él. Lo conozco tanto que sé los mensajes que me mandaría. Cuando yo leo un mensaje me doy cuenta. Contesta alguien, me doy cuenta, contesta alguien de ahí", declaró a ESPN.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Ruggeri explicó que en este último tiempo no intentó ir a verlo porque "no es fácil llegar. Y uno no quiere armar quilombo. Imaginate que voy a la casa, si él está levantado ahí, pega el grito y paso. Pero imaginate que caemos tres o cuatro, golpeas la puerta y te dicen ‘hoy no’. Le tenemos que dar un bife al que dice 'hoy no'".

Oscar Ruggeri habló sobre Maradona : qué dijo

Luego, el ex defensor de la Selección agregó que "si voy a la casa no me detiene ninguno de los que está ahí. Yo entro. Como entré, por ejemplo, cuando él vivía en Nordelta. Me metí y fui. Estuve charlando, nos cagamos de risa un rato, nos contamos anécdotas y después me fui".

Finalmente, Ruggeri hizo una profunda reflexión sobre cuál cree que es la clave para que Maradona pueda salir adelante. "Me gustaría que las personas que estén le digan que no a algunas cosas, que pongan los huevos y le digan que no. Es difícil lo que estoy pidiendo, porque el que le dice que no, seguramente se va a ir, pero ya estamos con una edad en la que nos tenemos que serenar. Estoy hablando como amigo. Todo sí, sí, sí, no es normal en la vida".

Finalmente, hizo hincapié en la relación que mantiene con algunas de sus hijas, especialmente con Dalma y Gianinna. "Por eso para mí está triste... ¿Sabés lo que era cuando venían las hijas? Era felicidad pura. Ojalá ellas encabecen todo lo que tienen que hacer, porque tienen otros hermanos reconocidos por Diego. Pero ojalá que sea feliz", concluyó.