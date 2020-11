Trump echó a su secretario de Defensa a solo días de perder las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó este lunes a su secretario de Defensa, Mark Esper, y nombró como su reemplazo al actual director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller, a solo dos días de que el candidato presidencial opositor, Joe Biden, festejara su victoria electoral y lo saludara gran parte de los líderes del país y del mundo.

"Tengo el placer de anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado director nacional del Centro Nacional de Contraterrorismo (unánimemente confirmado por el Senado) asumirá de inmediato como el secretario de Defensa en funciones", informó Trump en su Twitter.

"¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper fue despedido. Quiero agradecerle por su servicio", agregó, haciendo referencia al miembro de su gabinete que sale del cargo, tras varios días de rumores sobre su inminente renuncia.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020