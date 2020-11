100 años celebrando la Navidad con Coca-Cola: mirá el nuevo comercial dirigido por un ganador del Oscar

El vínculo de Coca-Cola con la Navidad es especial y se ha fortalicido a lo largo de un siglo. El arte y la creatividad de la marca

Este año se cumple un siglo desde que Coca-Cola inició sus campañas festivas. La marca se ha convertido en sinónimo de época navideña y presenta su nuevo comercial dirigido por el cineasta ganador del Oscar, Taika Waititi.

Después de haber mostrado a lo largo de décadas muchos momentos navideños memorables, desde el debut de Santa hace casi 90 años, su icónico camión navideño, hasta los muy queridos anuncios de osos polares, la nueva campaña vuelve a colocar a Santa en un lugar de relevancia como nuestro héroe favorito de esta época del año.

La nueva campaña global de 2020, llamada "La carta", desenvuelve la magia de la Navidad, en una historia llena de esperanza sobre el amor incondicional de un padre por su hija y un viaje para hacer posible su deseo de Navidad. A través de la propuesta "En esta Navidad el mejor regalo sos vos", invita a las personas a que estén realmente presentes unas con las otras.

"El vínculo de Coca-Cola con la Navidad es especial y estamos inmensamente orgullosos de la tradición y de la iconicidad que ha generado la marca en esta época del año. Esperamos que el lanzamiento de nuestra nueva campaña navideña con nuestra querida imagen de Papá Noel traiga un pequeño mensaje festivo al final de lo que ha sido un año muy difícil para tantas personas en todo el mundo. El mensaje de la campaña invita a apreciar y a estar presente junto a aquellos que amamos (tanto virtualmente como físicamente), reafirmando que el mejor regalo que podemos dar durante la en Navidad, y de hecho, en cualquier época del año somos nosotros mismos", aseguró Diego Recalde, Vicepresidente de Marketing de Coca-Cola para el Cono Sur.

Estos son tres hechos que no muchos conocen sobre los últimos 100 años de las campañas de Coca-Cola en Navidad:

1. Haddon Sundblom, el artista que creó el Santa de Coca-Cola, inicialmente modeló su cara de facciones alegres y algo arrugadas inspirado en su amigo, el vendedor retirado Lou Prentiss. Después de la muerte de Prentiss, un conocido de Sundblom sugirió que no había mejor sucesor que el propio artista. Cuando Sundblom se miró en el espejo, no tuvo más opción que estar de acuerdo. No buscó más otro modelo.

La agencia The D'arcy eligió a Haddon Sundblom para pintar a Santa Claus.

2. Como testimonio del impacto de las campañas que incluían al Santa de Coca-Cola, las pinturas de Sundblom se han exhibido en varios museos prestigiosos, shoppings comerciales y distintos espacios culturales y populares, como el Louvre en París, el Museo Real de Ontario en Toronto, el Museo de Ciencia e Industria en Chicago, los grandes almacenes Isetan en Tokio y los grandes almacenes NK en Estocolmo, por nombrar algunos.

El artista Fred Mizen pintó a un Papá Noel bebiendo una botella de Coca-Cola.

3. El Papá Noel de Sunblom no solo marcó el comienzo de la temporada navideña para las personas de todo el mundo, sino que sus juguetes reflejaron las tendencias actuales de los regalos de la época. En la publicidad inicial, Santa deja atrás juguetes y muñecos de madera y, al final de los 30 años, Santa está jugando con un tren eléctrico. Con y helicóptero. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Santa llevó bonos de guerra en su saco, en apoyo al esfuerzo que implicaba.

