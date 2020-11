Así es como Rupert Murdoch se volvió ocho veces más rico que Donald Trump

El empresario de medios australiano le saca cada vez más ventaja al actual presidente de los Estados Unidos. ¿En qué invirtió cada uno?

A medida que crece la animadversión entre el fundador de Fox News, Rupert Murdoch, y el presidente Donald Trump, también aumentan los rumores de que algún día serán competidores en el mercado de noticias conservadoras.

Si Trump realmente quisiera iniciar un negocio de medios, presumiblemente tendría que hacer una inversión significativa, lo que podría ser un desafío, dada su actual falta de liquidez y el montón de deudas.

Competir con Murdoch sería aún más difícil. Claro, Trump anteriormente ganó algo de dinero en televisión, pero la gran mayoría de su fortuna, de u$s2.500 millones, proviene de bienes raíces; el negocio que le enseñó su padre. Murdoch, que comenzó con menos que el presidente, ahora tiene casi ocho veces más: u$s19.000 millones de dólares, con un imperio mediático que rodea el mundo, indicó la revista Forbes.

El surgimiento de ambos

La historia de Murdoch comienza con un periódico local en Adelaide, Australia, que heredó de su padre periodista en 1952. Con el paso de los años, Rupert Murdoch desarrolló una estrategia comercial ganadora: comprar competidores y vender controversias.

En 1985, debutó en la lista Forbes 400 como el dueño de una cadena de diarios que incluía prensa amarilla en el Reino Unido (The Times, The Sun, News of the World ) y los EE.UU. (el New York Post, el Chicago Sun-Times); con un patrimonio neto de u$s300 millones.

Donald Trump ocupó un lugar más alto en la lista Forbes 400 ese año, con una fortuna de u$s600 millones. Trump, sin embargo, no merecía la clasificación; había creado una personalidad falsa para engañar a Forbes haciéndole creer que su padre le había transferido su riqueza.

Trump, en su afán de dar una imagen, se centró en engañar a los medios y acumular deudas: adquirió un yate, casinos, el Hotel Plaza, un equipo de fútbol, incluso una aerolínea. Pero finalmente, todo se vino abajo. En 1990, Trump se cayó del Forbes 400, agobiado por todo lo que debía y en problemas con sus acreedores.

Murdoch, mientras tanto, siguió expandiéndose. Invirtió fuertemente en televisión, comprando estaciones en los Estados Unidos para crear Fox Broadcasting Company y haciendo crecer Sky News en el Reino Unido. En 1996, su fortuna había aumentado a US$ 3.900 millones. Luego, creció otros US$ 1.700 millones al año siguiente, cuando Fox Entertainment Group se separó de la empresa matriz News Corp en lo que fue, en ese momento, la tercera OPI más grande en la historia de Estados Unidos.

Trump finalmente hizo una reaparición, regresando a Forbes 400 en 1996 con una fortuna estimada en u$s450 millones. Alcanzó el oro con The Apprentice , que luego afirmó que le proporcionó u$s214 millones. Pero no siempre reinvirtió sabiamente. Por ejemplo, compró un campo de golf llamado Trump National Doral en Miami por u$s150 millones, luego arrojó u$s213 millones de efectivo adicional en el lugar.

Hoy, Forbes estima que la propiedad vale solo u$s153 millones. Entonces, en otras palabras, aparentemente derramó más de u$s200 millones por el desagüe. Los campos de golf en Europa también se convirtieron en pozos de dinero.

La fortuna de Trump se basa en la inversión en real state

Ventaja para Murdoch

Murdoch amplió su ventaja. Para 2002, tenía un valor de u$s5.000 millones (en comparación con los u$s1.900 millones de Trump) y Fox News era confiablemente la red de noticias por cable mejor calificada del país. En 2013, su patrimonio neto alcanzó los u$s10.000 millones, un nivel de riqueza que Trump nunca logró, cuando una vez más separó las divisiones de televisión, deportes y cine de News Corp como una nueva compañía, 21st Century Fox.

El último error de cálculo de Trump: aferrarse a su imperio empresarial mientras asume la presidencia. Desde que Trump asumió el cargo, su fortuna disminuyó un estimado de US$ 1.000 millones. La política envenenó su marca y el coronavirus redujo el valor de sus hoteles y oficinas. Si Trump hubiera vendido todo al principio y lo hubiera reinvertido todo en fondos mutuos de base amplia, como habían sugerido los expertos en ética, hoy sería mucho más rico.

Murdoch floreció durante la presidencia de Trump, por supuesto. Los índices de audiencia de Fox News subieron y el magnate de los medios aprovechó un clima antirreglamentario para impulsar el acuerdo de su vida. En 2018, acordó vender el estudio de cine de 21st Century Fox, un puñado de redes de cable y sus participaciones en Star India y Hulu a Disney por u$s71.300 millones.

Su patrimonio neto creció de u$s12.00 millones en 2017 a u$s19.100 millones en 2019, el año en que se realizó la venta. Por supuesto, mantuvo su joya de la corona y el objeto de la actual hostilidad de Trump: Fox News.