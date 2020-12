Ruggeri: esto le dijo Claudia Villafañe sobre el lugar donde murió Maradona

Oscar Ruggeri tuvo oportunidad de charlar a solas con Claudia Villafañe durante el fin de semana y ella le contó detalles de la casa donde murió Maradona

Oscar Ruggeri, ex jugador de la Selección Argentina, contó este lunes que mantuvo una conversación con Claudia Villafañe, ex esposa del "Diez" en la que ella le dijo: "Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís", en referencia a la casa en Tigre donde estaba viviendo Maradona tras su última operación.

"Me dijo eso, no sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir y Claudia sabe que lo digo de corazón. No le quise preguntar más", afirmó Ruggeri.

Las ambulancias que atendieron a Diego sobre el frente de la casa en la que Maradona estaba viviendo en Tigre

"Diego eligió aislarse"

"Él tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, que íbamos a poner la cara. De aislarse de una manera terrible", expresó el amigo y compañero de Maradona en México '86, Italia '90 y Estados Unidos '94.

"Pero me dijo eso, ese debe ser el dolor que tenemos todos, pero yo la verdad no voy a echarle la culpa a nadie, lo único que digo es que no sé si podríamos haber hecho más, como estuvimos muy encima del Tata. No sé, del Profe, me acuerdo, pero con éste era algo que no queríamos", titubeó Ruggeri en referencia a la posibilidad de poder invadir el espacio de Diego Maradona, que ya de por sí vivía rodeado de su entorno.

El Cabezón dijo que la muerte de Maradona fue "un paro en el mundo"

Ruggeri lamentó la muerte del astro argentino. "Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos", dijo el actual columnista en el canal ESPN.

"Dejame de joder, 60 años. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos", añadió.

Ruggeri y Maradona compartiendo cancha

Para Ruggeri, Maradona era "distinto a todos los capitanes porque encima era el mejor de todos". "Si había un tipo que llevaba la cinta en todos los sentidos bien puesta era este. Qué feliz nos hizo, loco. Íbamos a la selección porque sabíamos que nos gustaba, porque era Argentina, pero sabíamos que estaba este. Y no podíamos no estar", añadió.

"Encima no poder estar con él, no poder hablarle, nada. No poder despedirlo. Esto es un paro en el mundo", concluyó.

El lugar donde el "Diez" se crió: proponen expropiar y recuperar la vivienda de Villa Fiorito

El fallecimiento del futbolista más grande de todos los tiempos ocurre a sólo horas de que se confirmara la intención política de preservar la casa precaria de Villa Fiorito. Ahí donde "Tota" y don Diego criaron con dedicación y esfuerzo al "Pelusa", sus hermanas y hermanos.

En esa dirección, el diputado de la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para expropiar, preservar y convertir en un "centro de inclusión" con fines sociales la vivienda natal de Diego Maradona en Villa Fiorito.

"La idea surgió cuando Diego cumplió 60 años (30 de octubre), que salieron varias notas que contaban el estado actual de la casa natal de Diego en Villa Fiorito. Todos la conocemos por sus relatos, por todo lo que contó y vivió. Esa casa ahora está en un estado muy de abandono, ocupada por parientes muy lejanos de Maradona. Se nos ocurrió que había que de alguna manera preservarla y darle un fin social porque está ubicada en un barrio de mucha vulnerabilidad", dijo el diputado.

La casa de Villa Fiorito donde se crió el mejor jugador de todos los tiempos

El diputado de Juntos por el Cambio aseguró que el inmueble en el que Maradona pasó los primeros años de su vida tiene "un valor emblemático superlativo" porque fue el primer hogar del "mayor ídolo deportivo del país".

"La casa es un símbolo. Maradona contó que llegó a jugar fútbol profesional no solo por la ayuda de sus padres, sino también con la ayuda de la comunidad donde vivía. Nos parece que es un proyecto importante para poder avanzar. No tiene un costo fiscal importante porque está ubicada en un lugar donde el costo de los inmuebles es muy bajo", cerró.