Barack Obama revela su futuro político: "Todavía me quedan algunos cartuchos por quemar"

El expresidente de EE.UU. se mostró esperanzado por los ideales de los jóvenes, aunque lamenta la mayor división que existe entre estadounidenses

El expresidente estadounidense Barack Obama acaba de publicar el primer volumen de sus memorias tituladas "Una tierra prometida", en dónde relata su visión sobre la política nacional e internacional y rememora su vida familiar hasta el final de su primer mandato.

Sobre el título, Obama indicó que "Moisés nunca llegó a la Tierra Prometida", "un tema muy importante en los sermones de Martin Luther King, que se refería con frecuencia a los 40 años que nos pasamos vagando por el desierto".

"Creo que lo que nos enseña esto es que cada generación debe iniciar su andadura donde lo dejó la anterior, en nuestro camino hacia una unión aún más perfecta, destacó.

En este sentido, remarcó que "el progreso no siempre avanza en una única dirección" y "hay ocasiones en que damos dos pasos adelante antes de dar uno hacia atrás".

"Nadie duda que la vida en Estados Unidos hoy es mejor de lo que era hace 50 o 100 años. Aunque es cierto que nos enfrentamos a retos reales, aún tengo fe en que, aunque no lo consigamos durante nuestras vidas, si nos esforzamos, podremos hacer realidad la promesa de unos Estados Unidos que por fin estén alineados con todo lo bueno que llevamos dentro de nosotros mismos", afirmó Obama en una entrevista a La Vanguardia.

El expresidente recordó que en un viaje a Egipto vio una cara tallada en una de las pirámides y nunca supo quién era. "Ahora todo se ha perdido, se ha convertido en polvo. Entonces me di cuenta de que cada discurso que pronunciaba, cada ley que sancionaba, cada decisión que adoptaba más tarde o más temprano seguiría el mismo camino", remarcó.

"Aunque los detalles de lo que hacemos durante nuestras vidas puedan caer en el olvido, el progreso que conseguimos dentro del tiempo que tenemos a nuestro alcance permanece", agregó Obama, quien aclaró: "Te das cuenta de lo mucho que hemos avanzado los seres humanos, aunque luego no vivamos lo suficiente como para ver todos sus sueños hechos realidad".

De este modo, rescato como logros "la salud, haber rescatado la economía del riesgo de una nueva Gran Depresión, la lucha contra el cambio climático de la mano de otros países". En este punto, subrayó que se siente "tremendamente inspirado por lo que estamos viendo en todo el mundo: gente joven, no mayor que mis hijas, que lidera la lucha contra el cambio climático, la desigualdad, las injusticias raciales y todo lo demás".

"Esto quiere decir que, aunque todavía me quedan algunos cartuchos por quemar, cualquier legado que pueda dejar será sin duda perfeccionado por quienes me acompañan y por aquellos que sigan mi camino mucho tiempo después de que yo haya desaparecido", resaltó Obama.

Racismo

El ex jefe de Estado reconoció: "Nunca creí que la lacra del racismo fuera a acabarse con mi elección. Eso lo tuve claro desde el principio. Nunca me creí que viviésemos en una era postracial".

Sin embargo, Obama aseguró que durante su mandato hubo "una reacción de ciertas personas que pensaron que yo encarnaba de algún modo la posibilidad de que ellos, o el grupo al que pertenecían, perdieran el nivel de vida que habían alcanzado, y lo que les había llevado a este convencimiento no era algo que yo hubiese dicho sino el hecho de que mi aspecto no era igual al de los anteriores presidentes".

"Mi sola presencia en la Casa Blanca preocupó a mucha gente, en algunos casos de forma explícita y en otros de forma subconsciente", completó.

"También hubo quien se dedicó a manipular esos miedos. Si recuerda el fervor que generaban los mítines de Sarah Palin y lo compara con el ánimo de quienes asistían a los mítines de John McCain notará una gran diferencia. El recurso a políticas identitarias, al discurso xenófobo y a las teorías de la conspiración ya entonces empezaba a generar rédito político", resaltó.

Obama se mostró esperanzado por los ideales de las nuevas generaciones

A esto, agregó "las teorías alentadas por Donald Trump, que cuestionaban mi lugar de nacimiento y, poco después, a su propia victoria electoral" y lamentó que "una generación entera de niños creció con la idea de que era raro o excepcional que la persona que ocupaba el cargo más importante del país fuese negro".

Obama indicó que los jóvenes de la edad de sus hijas poseen "actitudes instintivamente más abiertas, y no sólo en materia racial sino también en cuestiones de género y orientación sexual". Y si bien le da esperanza, se toma "este asunto con mucha seriedad porque la historia no avanza en línea recta".

"Los Estados Unidos, considerados como un experimento, son importantes para el mundo, no por las eventualidades de la historia que han hecho que nuestro país sea la nación más poderosa de la Tierra, sino porque nuestro país ha sido el primer experimento real de construcción de una democracia amplia, multiétnica y multicultural. Aún no sabemos si va a perdurar. De eso se tienen que ocupar todas y cada una de las generaciones venideras", disparó.

División

Según Obama, Estados Unidos país está profundamente dividido, mucho más que cuando le tocó ocupar la Casa Blanca.

"Actualmente, hay una combinación de diferencias políticas, culturales, ideológicas y, en algunos casos, religiosas y geográficas que parecen más insalvables que las diferencias de opinión en cuanto a las políticas que más contribuirían al crecimiento del país", aseguró.

Según su diagnóstico, esto se debe a los cambios en que la gente se informa. "La percepción de la realidad de quienes siguen a Fox News será diferente de la de aquellos que leen el New York Times. En el pasado, las diferencias no eran tan acentuadas porque mucha gente leía periódicos locales y no había tantas fuentes de información como ahora", indicó.

"Sin embargo, en parte por el auge de las redes sociales y por la tendencia de la gente a informarse sólo en medios ideológicamente afines, muchas de las personas que votaron por Donald Trump no creen –en clara contradicción con lo que demuestran los hechos- que la crisis de la Covid se haya gestionado erróneamente", lamentó Obama.

Según Obama, su mujer no se presentará a la presidencia

Y disparó: "Mientras no nos pongamos de acuerdo en que existe una serie de hechos incontestables, y no seamos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, será imposible que pueda existir un genuino intercambio de ideas y, en consecuencia, nuestra democracia no podrá funcionar correctamente".

Nuevamente, Obama mostró su "plena fe en mis conciudadanos, especialmente los más jóvenes que, por instinto, están convencidos de que todas las personas tienen igual valía y no cejan en su empeño de llevar a la práctica los principios que sus padres y sus profesores les transmitieron pero que no siempre se aplican en la realidad".

Además, adelantó que su esposa Michelle no se presentará a la presidencia. "Se lo puedo garantizar. Como cuento en el libro, a ella no le gusta la política. También lo puso de manifiesto en su propio libro, y sin demasiadas sutilezas", completó.

"Dicho esto, yo estaré siempre encantado de apoyarla en lo que necesite, independientemente de cuál sea su próxima meta, tal y como ella hizo conmigo. De más está decir que ponerme a su altura exigirá no pocos sacrificios por mi parte", finalizó Obama.