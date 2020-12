Preocupación en el AMBA: desde el Gobierno piden extremar cuidados de cara a las fiestas de fin de año

En el AMBA, se estancó la velocidad de caída de los casos de coronavirus, por lo que recordaron que no hay que relajarse y permanecer en casa

El ministro de Salud, Ginés González García, alertó que en Latinoamérica "está ascendiendo" el número de contagios de coronavirus, y aseguró que en Argentina "no hay saturación" en la atención sanitaria, pero evaluó que "es necesario que aumenten los cuidados", de cara a las fiestas, porque "sigue habiendo circulación comunitaria en el país".

Así se pronunció en una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras participar de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollan.

Respecto a las vacunas, reconoció que las negociaciones con Pfizer se complicaron y aseguró que la empresa puso "condiciones inaceptables". Además, reconoció que en el Congreso se sancionó una ley a pedido de la firma para protegerla.

"Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones. Fue la primera que el Presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina. Se hizo en una institución del Estado, como es el hospital Militar. Todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna", señaló.

Y agregó sobre este tema: "En la negociación, se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Nos pidió una ley que les diera seguridad y esa ley estuvo en el Congreso. Después apareció en la negociación, siempre decían que era no la gente local, sino la central estadounidense que decía que no era suficiente y que había que hacer una nueva ley. Además, pedían que el contrato no lo firmara yo, sino el presidente. Es decir, en rigor de verdad, son condiciones inaceptables. Le pedimos la semana pasada que revean esas circunstancias. La prioridad de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer, como todas las otras vacunas".

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense advirtió que "se estanca la velocidad de la caída de los casos" de coronavirus, al igual que la ocupación de camas en el AMBA y recomendó "reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar" y permanecer en las casas.

En cuanto al ministro Quirós, pidió a los porteños seguir haciendo "un esfuerzo cotidiano" con medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus y colaborar para que un eventual "rebrote sea más tardío".

El funcionario aseguró que en la ciudad en los "los últimos 7 o 10 días dejó de descender" la curva de contagios y que "es necesario bajar el piso de 300 casos" que se registran diariamente de la Covid-19.

El jefe de Gobierno encabezó la reunión con las administraciones porteña y bonaerense

Encuentro previo en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se había reunido previamente en la Casa de Gobierno con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y los ministros de Salud de las tres jurisdicciones para evaluar la situación sanitaria del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ante el incremento de casos de coronavirus en los últimos días.

"Con los equipos de Nación, Provincia y CABA analizamos la situación epidemiológica del AMBA. Todas y todos vemos lo que sucede en países limítrofes y en el resto del mundo. Necesitamos tener muy presente que la pandemia no terminó. No podemos relajarnos. Sigamos cuidándonos", publicó Cafiero en su cuenta de Twitter, al término del encuentro.

La reunión tripartita se llevó a cabo en el despacho de Cafiero. Allí participaron también los jefes de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; y de la provincia, Carlos Bianco; y también asistieron el ministro González García y sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollan.

Ayer se registraron 1.532 casos en la provincia de Buenos Aires y 416 en la Ciudad, y existe "preocupación" entre las autoridades debido a un lento incremento de los casos en los últimos días, tras las medidas de flexibilización de actividades adoptadas en esos distritos.

Esta mañana, Bianco y Gollan advirtieron en una conferencia de prensa sobre un incremento de los contagios de coronavirus en la provincia, por lo que pidieron a la población extremar los cuidados y evitar la relajación del cumplimiento de las medidas de higiene para evitar un rebrote de casos.

En tanto, el ministro Quirós -también en una rueda de prensa ofrecida esta mañana- reconoció que se produjo "una estabilización" en los casos de coronavirus en el distrito, quebrando así una "tendencia hacia el descenso" y aseguró que el mayor esfuerzo está puesto en evitar un rebrote de la pandemia.

Este lunes se registraron 1.532 casos en la provincia de Buenos Aires y 416 en la Ciudad

Recaudos para las fiestas

El Ministerio de Salud dio esta mañana algunas recomendaciones para "minimizar" el riesgo de transmisión de coronavirus durante las celebraciones de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en el contexto de la pandemia que continua afectando a todo el mundo.

La cartera de salud recordó en primer lugar a los ciudadanos que "la actual situación epidemiológica nos permite pensar en juntarnos en las fiestas, pero el riesgo de transmisión todavía existe. Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas".

Las recomendaciones y recaudos necesarios que aconsejan tener en cuenta para "minimizar el riesgo de propagación de la Covid-19 en los encuentros familiares y sociales que tendrán lugar en los próximos periodos festivos", mencionaron "limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos", si está previsto compartir la reunión con personas que presenten factores de riesgo, o sean mayores de 60 años.

También aconsejaron que las reuniones se realicen al aire libre, en patios, terrazas o veredas. "De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas y asegurar buena ventilación y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes", agregaron.

Asimismo, recomendaron que es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja) y en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, solicitan ubicarlos juntos en la mesa, cena o brindis, sin que se mezclen con los otros grupos.

Se hizo hincapié, además, en la obligatoriedad de no compartir vasos, cubiertos ni utensilios, ni tomar de la misma botella o lata; y en todo momento cumplir con el distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.

Finalmente, dijeron que si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales, ni salir de su casa, excepto para atención médica.