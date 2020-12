Padre Oliveira, contundente: "Pongo las manos en el fuego por Boudou"

El sacerdote de Opción por los Pobres sostuvo que en el país "hay presas y presos políticos" y que el de "Amado es un caso de lawfare"

El padre Francisco "Paco" Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres, afirmó que en el país "hay presas y presos políticos" y defendió la marcha realizada por distintos sectores políticos y sociales que se movilizaron el lunes al palacio de Tribunales.

"Yo pongo las manos en el fuego por Boudou", dijo el cura y agregó que si bien "las manos en el fuego no se ponen por nadie porque es algo de muy adentro de las personas", es "muy evidente que el de Amado es un caso de lawfare clarísimo de la nueva guerra jurídica".

El sacerdote consideró que "hoy no tenemos dictadura, hoy los poderes hegemónicos, los poderes reales, buscan y tienen a la Justicia no como brazo armado pero sí como brazo de esa guerra para acabar con los opositores no solo en la Argentina, ocurre en toda América Latina".

Ante una consulta sobre si en el título de "presos políticos" están amparados casos como el de José López, el exfuncionario de Obras Públicas que arrojó bolsos con dinero a un convento, Oliveira dijo en declaraciones radiales: "Nada justifica, ni nadie justifica a una persona corrupta. Pero si alguien robó en nuestras Patria fue (Mauricio) Macri durante los últimos cuatro años de su Gobierno".

"Yo si creo que en la Argentina hay presas y presos políticos. Explicar algunos (casos) es más difícil que otros y no es fácil en una nota periodística, porque algunos te quieren mostrar como defensor de cualquier cosa, pero sí", aseveró.

Y ejemplificó: "Están por ejemplo los presos de la Tupac Amaru (la organización de la dirigente jujeña Milagro Sala), que es claramente una persecución judicial, con el gobernador Gerardo Morales para sacarse del medio una opositora política", remarcó.

La dirigente de la Tupac Amaru está detenida desde 2016

Marcha a Tribunales

Este lunes, organizaciones sociales y políticas marcharon a la sede del Palacio de Tribunales en reclamo de "una Navidad sin presos políticos".

La movilización se realizó días después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera a principios de este mes dejar firme la condena a 5 años de prisión del exvicepresidente Amado Boudou en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

Agrupaciones como Tupac Amaru, Miles, Quebracho y MTD Aníbal Verón se concentraron ayer en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para movilizarse luego hacia los Tribunales de Talcahuano 550, sede de la Corte Suprema.

"Exigimos el fin de la persecución política y judicial de Milagro Sala", indicó Quebracho, a través de un comunicado, en relación a la referente de Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.

El 4 de diciembre último, diversas organizaciones se habían manifestado en los Tribunales porteños para efectuar un "abrazo solidario" en apoyo de Boudou, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión del exfuncionario, tras rechazar un recurso que había presentado.

En Jujuy, la organización social Tupac Amaru encabezó una marcha por las calles de la capital de Jujuy en la que se reclamó la libertad de su líder, Milagro Sala, y otros presos por causas impulsadas por el gobernador Morales.

Los manifestantes se convocaron poco después de las 18 y avanzaron hasta el centro de San Salvador de Jujuy hasta llegar a la Casa de Gobierno, llevando banderas y consignas como "con presos políticos no hay democracia".

"Nos quisieron matar y aquí estamos vivos", dijo Raúl Noro, esposo de Sala, y transmitió el agradecimiento de la dirigente por luchar "por su liberación".

Condena a Boudou

El ex vicepresidente de la Nación en una de sus detenciones

A principio de mes, la Corte Suprema confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra Amado Boudou en el caso Ciccone, por lo que el ex vicepresidente quedó cerca de volver a la cárcel.

La Corte rechazó todos recursos presentados en el caso Ciccone, entre ellos el de Boudou, y de esta forma ratificó la condena que había recibido en 2018.

Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al "actual contexto mundial de emergencia sanitaria".

Ahora, el tribunal a cargo de la causa debe decidir si habilita a que Boudou permanezca en detención domiciliaria o regrese a un establecimiento penal.

El ex titular del Senado había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 4 también lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

En ese momento, los jueces ordenaron su inmediata detención por la compra irregular de la calcográfica Ciccone.

Por Ciccone, el amigo de Boudou José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.

Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.