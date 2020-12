Chubut: una legisladora provincial denunció en un audio que se recibieron coimas para aprobar una ley minera

Se filtró un mensaje de voz de una diputada que acusa a sus pares de recibir 10 millones para aprobar una ley minera. Por ahora no dio declaraciones

Leyla Lloyd Jones, diputada provincial de Chubut, es supuestamente la voz que se escucha en el audio filtrado donde delata a sus legisladores pares, diciendo que recibieron coimas por un total de 10 millones de pesos. La suma iba destinada a que estos aprobaran el proyecto que daría luz verde a la autorización para la zonificación minera en la provincia.

El audio viralizado fue supuestamente enviado en un grupo de Whatsapp del que forman parte otros legisladores, y en este se puede escuchar a la diputada decir: "Ya les dije a quienes me piden que les consiga laburo. Vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos para sus militantes ". Seguido de esto, Lloyd Jones sostuvo que "A ellos les pagaron las mineras".

Qué dice la Justicia

La repercusión fue fuerte: despertó el rechazo de todos sus compañeros diputados de la Legislatura, comprendiendo en este grupo tanto a la oposición como también a los de su propio bloque. La funcionaria oriunda de Trelew solía formar parte de la lista del gobernador provincial, pero ante un conflicto por diferencias se separó del mismo.

Hasta el momento, la diputada no respondió con ningún tipo de declaración. En paralelo, algunos de los posibles acusados en el mensaje de voz se presentarán en la justicia -a modo de autodenuncia- donde exigirán que la legisladora lleve pruebas que fundamenten la denuncia. En el archivo filtrado no se especifica con nombre y apellido quiénes son los funcionarios que habrían recibido las coimas.

La coima estaría destinada a aprobar la ley minera en Chubut

Ya están haciendo una presentación colectiva contra Lloyd Jones los diputados Xenia Gabella, Miguel Antín, Martiela Williams, Ángel Chiquichano y Gabriela De Lucía, mientras que quienes completarían el interbloque -José Giménez, Zulema Andén y Rossana Artero- siguen sin accionar.

La Justicia ya está tomando cartas en el asunto y actualmente está en curso la investigación abierta por parte del procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena. El órgano del Poder Judicial ya le solicitó a la diputada que aclare si la voz que se percibe en el audio es efectivamente el de ella. Simultáneamente, se está analizando la posibilidad de quitarle la Vicepresidencia 1° y algunos se encuentran recolectando los 18 votos necesarios para sancionarla.

El diputado opositor Manuel Pagliaroni compartió su punto de vista: "Me pareció escandaloso y no ha desmentido lo que salió en esos audios. En la reunión de Presupuesto y Haciendo que tuvo lugar este lunes se le preguntó a la diputada por sus dichos y ella no negó que sea su voz, y solo se limitó a decir que si la justicia la convocaba iba a dar las explicaciones que correspondían". Refiriéndose al impacto de las declaraciones, agregó: "es una cuestión triste para el ámbito legislativo y para la política. Yo espero que se dirima esta cuestión en la justicia, que se arrepienta o ratifique sus dichos".

Le gobernador Arcioni es el impulsor de la iniciativa

El proyecto

La ley para la zonificación minera en la meseta cultural de Chubut intenta ser impulsada desde hace 17 años, y había sido enviada por el Poder Ejecutivo y estaba en proceso de debatirse. La gente que vive en sus alrededores protagonizó en los últimos tiempos movilizaciones para que la ley se apruebe, al igual que el grupo de los denominados "antimineros".