Coronavirus: Rusia producirá una vacuna "light" de menor efectividad, ¿qué versión llegará a la Argentina?

El fármaco "Sputnik V light" surtiría menos efecto pero tendría mayor producción, y sería principalmente destinada a los mercados extranjeros

Vladimir Putin anunció que Rusia está en vías de desarrollar una versión "light" de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Las dosis serían menos efectivas, pero se producirían en mayores cantidades, con el fin último de comercializarse en mercados extranjeros.

La Sputnik V light tendría 85% de efectividad y su efecto duraría por un plazo más corto

Diferencias entre las dos vacunas

En el marco de una conferencia de prensa anual, Putin explicó: "Tenemos la opción de crear una vacuna 'light' del Instituto Gamaleya. Es decir, se administrará solo una inyección que funcione durante un plazo más corto y que tenga un nivel reducido de protección, pero que igual alcance el 85% de eficacia". Después de esto, el presidente aclaró que va a ser posible aplicarla a decenas de millones de personas de una sola vez. Según las declaraciones reproducidas por la agencia rusa estatal Tass, Putin aclaró que este se podría desarrollar en colaboración con laboratorios de otros países.

La Argentina importará la semana próxima miles de dosis de la Sputnik V, desarrolladas por el Centro Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés). El fármaco está formado por dos componentes: uno basado en el adenovirus humano tipo 26, y el otro en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. La metodología de aplicación sería darse una primera dosis, esperar un intervalo de 21 días y después administrar la segunda y última dosis. En lugar de dársela dos veces, la "light" se aplicaría una sola vez.

Por qué desarrollan la versión "light"

El desarrollo de la llamada "Sputnik V-light" será financiado por RDIF, según reveló el director de la entidad Kiril Dmítriev, quien también declaró que esta vacuna "puede dirigirse principalmente a los mercados externos donde se registran fuertes focos epidemiológicos". Esta reflexión surge a partir de haber notado una demanda importante de este tipo de fármaco por varios países extranjeros. Sin embargo, aseguró que Rusia seguirá administrando la vacuna original de dos dosis.

El director del Centro Gamaleya donde se desarrolla la Sputnik V light, Alexánder Guíntsburg, apuntó que la finalidad de la vacuna secundaria es amplificar la llegada a las personas y ayudar a estas a prevenir que se contagien y corran el riesgo de que la enfermedad evolucione gravemente, a pesar de protegerlos por un período más corto de tiempo. Esto entonces ayudaría a bajar el pico de incidencia y la tasa de mortalidad provocada por el coronavirus.

Vladimir Putin todavía no se dio ninguna dosis de la Sputnik V porque no está aprobada para mayores de 60 años

El jefe de estado ruso de 68 años ya había causado revuelo en los últimos días después de haber declarado que él no se había aplicado la vacuna porque todavía no está recomendada para mayores de 60 años. Respecto a esto, aclaró: "Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas. Así que no he recibido la inyección aún, pero la recibiré, por supuesto, en cuanto sea posible". Proclamó que la vacuna rusa es "eficaz y segura", y que no encuentra razones para no dársela.

Argentina pactó que en la semana entrante, llegarán 300.000 dosis dobles de la Sputnik V, las cuales comenzarán siendo administradas a los integrantes del sistema de salud. Cuando esta reciba el visto bueno para ser aplicada a los mayores de 60, este grupo etario también la recibirá.