Pelea a los gritos: ¿qué se dijeron Suárez Lastra y Mariano Recalde en televisión?

El dirigente opositor achacó al Gobierno nacional por haber "escondido" al ministro de Salud, Ginés González García, en medio de la pandemia

Mariano Recalde y Facundo Suárez Lastra protagonizaron un fuerte encontronazo en el programa A dos voces, del canal TN, donde ambos cuestionaron duramente las políticas de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, respectivamente, y se trenzaron por la epidemia de sarampión que afectó a la Argentina a mediados del año pasado.

En un principio, Suárez Lastra cuestionó las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: achacó al Gobierno nacional haber "escondido" al ministro de Salud, Ginés González García, durante los peores meses de la pandemia y ponderó el rol de la oposición representada por Juntos por el Cambio, especialmente del exsecretario Adolfo Rubinstein.

Sin embargo, Recalde contraatacó con munición gruesa: "La tarea de un ministro de Salud no es estar todo el día en la televisión como puede estar un exministro que dejó vencer vacunas en un depósito, que permitió un brote de sarampión en la Argentina después de muchos años y que cerró el Ministerio de Salud".

Pero el exintendente porteño le salió al cruce y lo interrumpió: "Eso que estás diciendo es una terrible mentira. El sarampión fue una epidemia que creció en todo el mundo y estás macaneando".

Recalde pidió al diputado nacional que no lo interrumpiera y que "deje hablar a los demás". Sin embargo, insistió con su teoría a la que agregó una afirmación polémica: "No estoy mintiendo. El sarampión volvió a la Argentina".

Polémica por el sarampión

"¿A la Argentina, lo decís en serio? ¿Decís en televisión que volvió solamente a la Argentina el sarampión?", lo desafió Suarez Lastra, molesto y elevando el tono de su voz. "Sí, a la Argentina y a los países que no se ocuparon debidamente", le contestó Recalde desafiante.

"Sos un terrible mentiroso", le espetó el dirigente radical que agregó: "Fue una epidemia mundial. En Brasil fue un desastre el sarampión". "El mentiroso sos vos. El que se enoja es porque no tiene razón", le soltó el diputado kirchnerista con aire de moral.

Cada vez más exaltado, Suárez Lastra no se quedó callado: "Me enojo frente a la mentira, me indigna y te grito. Me calienta la mentira y me enojo". Envalentonado, Recalde le dijo que el gobierno de Juntos por el Cambio fue "un desastre en materia sanitaria y económica porque dejaron el país en la ruina, y por eso me gritás y no me dejás hablar".

La conversación derivó en una catarata de gritos, acusaciones y chicanas casi inentendibles, donde ambos representaron el mismo papel del enfrentamiento oficialismo - oposición: Recalde culpó al macrismo de "hundir" la Argentina en cuatro años, mientras que Suárez Lastra se encargó de recordarle todos los errores del Gobierno nacional en estos últimos doce meses.

No contento con enfrentar a Suárez Lastra, Recalde apuntó sus dardos contra Roberto Cachanosky, que también estaba presente en el estudio, y lo acusó de "burlarse en las redes" del operativo aéreo para traer la vacuna Sputnik V. Pero el economista le respondió: "Es una payasada".