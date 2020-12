Rating: MasterChef Celebrity se come crudo a la competencia

En el Cantando 2020, por eltrece, arrancó un nuevo ritmo libre con Patricio Arellano, Cachete Sierra, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari

Este martes, el horario estelar de la TV abierta porteña ratificó en su inicio al liderazgo de Fuerza de mujer con picos de 8.6 puntos y una marca máxima de 11,1 puntos casi en el final del capítulo, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a 8,2. En el Cantando 2020 arrancó un nuevo ritmo libre con Patricio Arellano, Cachete Sierra, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar sandwiches, con una marca máxima de 17,2 puntos, mientras que el certamen de canto llegó a 7,5 puntos.

Rating: la hegemonía de las novelas de Oriente Próximo

En enero llegan a su fin las exitosas telenovelas Alas rotas y Elif. Telefe anunció la llegada de Zyleyha. La novela narra la historia de una pareja de la década del 70, que deciden ocultar sus identidades aparentando ser hermanos con el fin de poder escaparse de la ciudad de Estambul. Logran su cometido llegando a Çukurova, donde se hospedan en la granja de Hünkar y de su hijo Demir, quien se enamora de la joven.

En cuanto a la tarde de este martes, Alas rotas lideró la franja con 8,2 mientras que Guerra de rosas marcó 7,1 y Elif tocó los 7,5 en una tarde donde el calor alejó a la audiencia de la TV.

Víctor Hugo creció por el aborto pero no pudo con Baby

Los martes a las 23.00 compiten en la TV por cable Baby Etchecopar y Victor Hugo Morales en materia de rating. Pero 2021 traerá muchos cambios y el mapa de la audiencia se reconvertirá.

Este martes, con el debate legislativo por el aborto, Basta Baby se impuso con picos de 3,2, con Amalia Granata de invitada, sobre Batalla cultural en C5N que logró una marca máxima de 2,2 puntos, pero quedó tercero en la franja. Palabra de Leuco en Todo Noticias quedó segundo de 23 a 23.30 con picos de 2,6.

Rating: la competencia del mediodía

Ángel de Brito sumó a Barby Franco como panelista invitada y continuó con el análisis del Cantando 2020, mientras que Florencia Peña trató la gala de MasterChef Celebrity, y sumó a Carmela Bárbaro de panelista, para tratar la vacunación contra el coronavirus, el debate legislativo sobre el aborto y a Denise Dumas como invitada.

Arrancó arriba eltrece con picos de 5,7 con la causa judicial por la muerte de Diego Maradona, mientras Telefe cubría con 3,3 el primer día de vacunación. La tendencia siguió pasado el mediodía cuando LAM llegó a 6,3 con la cobertura de la vacuna y Flor de equipo llegó a 5,4 puntos con la cocina.

MasterChef Celebrity: Villafañe, enojada con Del Moro

En la noche del martes, los participantes de MasterChef tenían que hacer sándwiches, con dos panes diferentes, dos salsas distintas, una preparación distinta cada uno y algunas cosas más.

Entre todas esas exigencias, estaba la de ser llamados por turno y fetear embutidos a gusto en una máquina de fiambre. Cuando le tocó, Claudia Villafañe estaba con otras cosas entre manos y llegó a la zona de trabajo a las apuradas y de mala gana.

Mientras la participante se peleaba con la máquina en cuestión, Santiago del Moro echaba leña al fuego: "Qué poca pinta Claudia. ¿nunca despachaste fiambre?". La bronca le salía por los ojos y por el barbijo.

Luego, explicó lo que le había pasado: "Mi mortadela no me enganchaba bien, entonces, como quería cortarla muy finita, cuando hacía fuerza se me salía del lugar y la tenía que volver a colocar. No tuve mucho tiempo para cortar el fiambre que quería".

Desesperada al ver cómo perdía segundos preciosos, terminó con tres fetas de jamón crudo y una horma de queso que agarró al voleo. Y Del Moro, mientras tanto seguía vaciando el bidón de nafta: "'Fiambrerías Villafañe' me parece que no va".

Para peor, fuera de tiempo, la concursante agarró dos limones, que el conductor le hizo devolver. "No te enojes conmigo, Claudia", atinó a decirle Del Moro mientras ella se alejaba sin siquiera mirarlo.