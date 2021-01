Mercado inmobiliario: pese al congelamiento, alertan que habrá suba de precios de alquileres por menor oferta

Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, revela qué se espera para el sector el año próximo y cuáles son las expectativas de compraventa

El mercado inmobiliario viene de atravesar uno de los peores períodos de la historia, acorralado por una pandemia que dejó la actividad en punto muerto, al tiempo que los vaivenes del dólar no acompañaron al cierre de operaciones.

Además de la crisis para la compraventa, también en el rubro de alquileres se dieron cambios que afectan el mercado, tanto en las negociaciones actuales como pensando a largo plazo, especialmente a partir de la sanción de la nueva Ley.

En este contexto, Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmibiliario, da su visión sobre los temas claves que afectan al sector y qué puede esperarse para 2021.

-¿Cómo quedó el sector tras un complejo 2020?

-Nueve meses de caídas consecutivas y las peores cifras de la historia en cantidad de compra-ventas en la Ciudad de Buenos Aires en 2020 son datos más que representativos de cómo está el mercado: destruido. Con respecto a los precios, resistieron mucho más de lo que podríamos haber imaginado con una situación económica como la que se vive. Desde el pico de febrero del 2019 los valores de oferta bajaron 22% en CABA para usados.

-Con este presente ¿qué expectativas de operaciones de compra-venta hay para 2021? ¿Se recuperará el mercado?

-Las expectativas que se pueden tener son obviamente levemente mejores de lo que se vivió en 2020, cuando la cuarentena era extricta, pero no podemos obviar que aún no se espera la aplicación de la vacuna de manera masiva. Por lo que estimo que el año no será de los buenos y difícilmente se ubique en cifras en niveles de promedio histórico. El impulso del mercado suburbano, con las ampliaciones y remodelaciones, pueden sostener la caída para que el proximo año se despegue por lo menos un poco del 2020.

-¿Qué impacto podría tener en el sector el dólar paralelo?

-Siempre que el dólar pega saltos el mercado de compra-ventas se paraliza. Pero por otro lado, suma adeptos que poseen dólares billete para llevarlos a la construcción, en un momento en que los costos son ya muy atractivos

-En alquileres, con la nueva ley vigente, ¿cómo será 2021 en materia de precios para la renovación de contratos?

-Ya quedó demostrado en este año, que la nueva ley de alquileres esta sacando oferta del mercado, los precios siguen subiendo y de manera acelerada. Si no se ofrecen incentivos para los propietarios la oferta va a tender a desaparecer.

Preocupación por el precio de los alquileres de cara a 2021.

-¿Cuáles son las medidas más urgentes que necesita el sector para retomar el camino de crecimiento? Son viables a corto plazo?

-La medida necesaria sería tan solo la vuelta del crédito hipotecario. Solo con eso no sería necesario intervenir en ningún otro nivel del sector. Los países normales tienen tan solo eso, crédito que permite que la gente se pueda comprar su casa y constructores las produzcan para una demanda real.