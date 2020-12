Rating: MasterChef Celebrity cierra el año con su hegemonía

En el programa Bienvenidos a bordo, una ginecóloga de la ciudad bonaerense de La Plata ganó un premio de más de medio millón de pesos

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el miércoles con el liderazgo de Fuerza de mujer con picos de 8,8 puntos y llegó a una marca máxima de 13,2 puntos casi en el final del capítulo, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a 9,8. En el Cantando 2020 culminó el ritmo libre y dio paso al duelo, la sentencia y la eliminación.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity, en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar cerveza y maní, con una marca máxima de 16,9 puntos, mientras que el certamen de canto llegó a 8,1 puntos.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

La franja del mediodía del miércoles mostró al inicio el liderazgo de LAM con el debate por la salud de Diego Maradona Jr. y la pandemia del coronavirus en la Argentina, con pico de audiencia (no de casos...) de 5.3 puntos.

Flor de equipo comenzó con un caso de delincuencia y se mantuvo arriba de los 4 puntos. La tendencia continuó así pasado el mediodía hasta que en el tercer corte de eltrece pasó al frente Telefe con 4,7 y la entrevista intragable a Flor.

El liderazgo de la franja fue por algunos minutos para Telenueve, aunque las marcas máximas fueron de 5,7 para el programa de espectáculos de eltrece y de 5,2 para el magazine de Telefe.

A la tarde, y si bien con el fin de año los números de todos los programas han bajado, lideró Cortá por Lozano con 8 puntos, seguido de 100 argentinos dicen con picos de 7,1, y Mamushka, con a 5,9 puntos.

MasterChef Celebrity: las confesiones de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe fue famosa primero como la novia y la esposa de Diego Armando Maradona. Sumó más títulos: "la Claudia", la mamá de Dalma y Giannina, la empresaria, y en la última etapa de la vida del "Diez" se convirtió en la mala de la película por su enfrentamiento judicial todavía sin resolución.

Con MasterChef Celebrity sumó una nueva imagen, separada de su exesposa: una participante solidaria, honesta y muy querida por sus compañeros. "La Tata" del certamen, la mamá del resto de los conscursantes.

Mientras compite con grandes chances por un lugar en la final del certamen, Villafañe se emocionó al repasar lo que le ha dado el concurso: "No puedo creer haber llegado hasta acá, estoy agradecida".

El conductor Santiago del Moro preguntó a la participante: "Cuando entraste a MasterChef, ¿pensaste que ibas a llegar tan lejos?". Y mientras se peleaba con las ollas, ella le contestó sincera: "No, después de la bruschetta pensé que a la semana me iba. Después remonté, era todo nuevo, no sabíamos".

A la hora de dedicar su plato, Villafañe sorprendió a Del Moro con una confesión: "Se lo quiero dedicar a toda la gente que me manda mensajitos, y que yo no llego a contestar. Le agradezco a la vida la gente, me piden disculpas por haber pensado mal de mí. Eso es impresionante".

Una segunda dedicatoria llegó a la hora de presentar el plato para su juicio: "Mis hijas se quejaron de que le dediqué un plato a mi nieto, entonces este se llama 'DalGian', o sea Dalma y Gianinna".

La intención fue buena, más no así el resultado, porque si bien la preparación tenía lo suyo, no alcanzó en una noche de grandes preparaciones, y la mandó directo a la primera sentencia de 2021.

Bienvenidos a bordo: una ginecóloga ganó medio millón de pesos

El programa del miércoles de Bienvenidos a bordo comenzó con la voz de Guido Kaczka, y la imagen de Magalí Cosoli, preparada para acertar una seguidilla de números mayores o menores durante veinte paneles, y así acceder al premio máximo de medio millón de pesos. "Soy ginecóloga y antes hacía también obstetricia. Tengo consultorio en La Plata", contó nerviosa.

No habían pasado diez minutos, y Cosoli había completado la primera "línea de 5" y elegido 20 mil pesos entre los premios disponibles. A medida que continuó el programa, se sucedieron otras dos líneas exitosas, con sus correspondientes 40 mil pesos más.

Más tranquila, Cosoli comenzó a hablar de su marido, de sus dos hijos, y de cómo la guió en la elección a partir de las probabilidades habituales que presenta el juego. También recordó a la amiga y colega que la anotó.

Última línea, los nervios extendidos a los famosos invitados y al conductor, y una seguidilla reñida con la lógica que le dio el premio máximo, lo que sumado a lo obtenido previamente le otorgó un total de 560 mil pesos. "Todavía no lo estoy creyendo", dijo la participante con la voz quebrada por la emoción de ser la segunda persona en la historia del ciclo que se llevó el codiciado premio.