¿Es seguro vacunar sin guantes?: esto dicen los protocolos vigentes

Miles de usuarios en redes sociales manifestaron dudas y cuestionamientos respecto a los enfermeros que vacunaron sin utilizar guantes de látex

Tras el inicio del plan Vacunate contra el COVID-19 iniciado en la Provincia de Buenos Aires, miles de usuarios en redes sociales manifestaron dudas y cuestionamientos respecto a los enfermeros y enfermeras que vacunaron sin utilizar guantes de látex.

Lo cierto es que, según el protocolo sanitario que rige en el Ministerio de Salud de la Provincia, lo recomendable al momento de vacunar a cualquier persona es no usar guantes.

"No hay evidencia sobre el uso rutinario de guantes, gafas o camisolines si se cumplen las medidas antes descriptas. Recordar que el uso inadecuado de guantes limita la higiene de manos", indica el protocolo.

Verónica González, directora de Investigación y Cooperación Técnica de la Escuela de Gobierno de la PBA, que tiene a cargo las capacitaciones de los vacunadores, explicó a Télam: "Se procura que el vacunador no use guantes para que se lave las manos entre un paciente y otro y no descanse en el uso de guantes."

En este mismo sentido, la profesional agregó que la utilización de guantes no es aconsejable, además, porque incrementa las posibilidades de reacciones adversas o reacciones alérgicas al látex.

"Se sospecha que la mayor parte de las reacciones adversas, sobre todo en alérgicos, tiene que ver con el látex, con los guantes. Si eso lo observan en los distintos lugares donde se vacuna, está hecho simplemente para disminuir el riesgo de que los pacientes que sean alérgicos desarollen una anafilaxia al látex", explicaron desde el ministerio de salud de la PBA.

Este protocolo no es únicamente argentino. Según el CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades) de Estados Unidos, "el uso de guantes no es recomendable, a menos que el vacunador se exponga a los fluídos de una persona potencialmente infectada, o que tenga lesiones en sus manos".

Antes de ser vacunadas, las personas que están recibiendo la Sputnik V son consultadas si tienen síntomas de COVID-19 y se les chequea la temperatura corporal. En caso de tener síntomas, deben posponer el turno de vacunación luego de 15 días.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) "los guantes no son usualmente necesarios cuando se está inyectando una vacuna", salvo si se prevé, por algún motivo, un sangrado excesivo.

Vacuna, una apuesta más segura

Las vacunas de varios laboratorios contra el coronavirus ya han desembarcado en diversos países de todo el mundo, incluyendo la Argentina, y están comenzando a ser dadas entre la población.

La gran pregunta que surge en este caso es si aquellas personas que ya tuvieron el Covid-19, igual tiene que vacunarse.

Un de los que se refirió al respecto es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicano, Hugo López-Gatell, quien recomendó a las personas que ya tuvieron Covid-19 recibir la vacuna contra la enfermedad.

"Las personas que ya han tenido Covid de todos modos se recomienda que sean vacunadas… En términos teóricos, una persona que ya tuvo Covid ya desarrolló inmunidad. Pero, como persisten a nivel científico múltiples dudas, es conveniente que se asuma que no están inmunes y se vacunen", aseveró.

El subsecretario indicó que "no le va a ocurrir nada perjudicial" a la persona que se haya contagiado del nuevo coronavirus y se vacune.

Entre los 5 laboratorios, la Argentina ya tiene pactadas más de 50 millones de dosis

Diversos expertos coinciden con lo dicho por López-Gatell, según señala Sputnik News, pues han señalado que las vacunas que se desarrollan contra el virus previenen la enfermedad de manera más predecible y, por ende, son una apuesta más segura en comparación con la posible inmunidad adquirida por un enfermo tras superar ese padecimiento.

"La principal ventaja de una vacuna es que es predecible y segura. Ha sido diseñada de forma óptima para generar una respuesta inmune efectiva", explicó recientemente Jennifer Gommerman, inmunóloga de la Universidad de Toronto, a The New York Times.

Asimismo, Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle, indicó que, al aplicarse una vacuna, las personas pueden obtener una mejor respuesta inmune, incluso tras una primera infección de Covid-19.

A pesar de estas opiniones, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización en Estados Unidos recomendó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades priorizar las inoculaciones entre las personas que no habían sido infectadas con el virus SARS-CoV-2 en relación con aquellas que contrajeron el virus en los últimos 90 días.

"Las personas que tienen evidencia de infección reciente probablemente no deberían estar en la primera línea de la vacunación porque hay muy pocas vacunas disponibles", expresó Yvonne Maldonado, representante de la Academia Estadounidense de Pediatría en el Comité Asesor.

Además de Sputnik, qué vacunas llegarán a Argentina

Si bien cada vacuna usa una tecnología diferente, todas llegaron a la fase III

Este martes comenzaron a aplicarse las 300.000 dosis de la vacuna rusa en nuestro país. La Argentina está negociando con cuatro laboratorios productores de vacunas contra el Covid-19. Uno de ellos es Pfizer -que ya recibió la aprobación de la Anmat- y otros son Sinopharma, Sinovac y Janssen, además del acuerdo firmado con Oxford/AztraZeneca, quien también acaba de recibir la aprobación.

Al día de la fecha, el país ya tiene pactadas más de 50 millones de dosis. Estas se dividen entre los pactos firmados con AstraZeneca por 22,4 millones de dosis (que llegarían en marzo), con el Fondo de Inversión Rusa por 20 millones de dosis de la Sputnik V (que se completarían entre diciembre y marzo) y a través del Mecanismo COVAX de OMS por otras 9 millones que llegarían a partir de febrero.

En qué se diferencian las vacunas

Si bien las seis vacunas fueron desarrolladas en base a diferentes tecnologías, ya todas se encuentran en fase tres, y varias de ellas -como la Sputnik V, Pfizer, Oxford/AstraZeneca- presentaron oficialmente resultados interinos de eficacia y seguridad de los ensayos clínicos.

Las principales diferencias entre las vacunas que podrían llegar a la Argentina en un futuro cercano son las siguientes: