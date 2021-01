Estados Unidos: una conversación telefónica deja mal parado a Donald Trump

En las últimas horas, el prestigioso diario The Washington Post publicó una grabación de una llamada telefónica entre el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, donde le pide que "encuentre" los votos suficientes para dar vuelta el resultado de las elecciones en ese distrito.

En la conversación se escucha a Trump por momentos retando a Raffensperger, luego adulándolo y hasta amenazándolo con consecuencias legales, e incluso le dice que está tomando un "gran riesgo" por no hacerle caso.

Durante la llamada, Raffensperger rechaza las afirmaciones de Trump y le asegura al presidente saliente que está creyendo en teorías conspirativas falsas y que Joe Biden ganó en el estado de manera legal.

Trump desestima la respuesta y dice: "La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada. Y no hay nada de malo en decir, ya sabes, um, que has recalculado".

Ante la nueva negativa de Raffensperger, Trump le dice: "Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado".

"No hay forma de que perdiera Georgia", dice Trump, y repite la frase una y otra vez en la llamada. "No hay forma. Ganamos por cientos de miles de votos".

La conversación telefónica que trascendió, pone en un aprieto al presidente. Si bien en lo que se refiere a lo legal será decisión de la fiscalía si amerita alguna denuncia, todos los especialistas lo marcan como una falta grave de moral por parte de Trump.

Posteriormente, en su cuenta de twitter, Trump atacó a Raffensperger porque no estaba dispuesto a "responder preguntas como la estafa de 'papeletas bajo la mesa', destrucción de papeletas, 'votantes' de otros estados, votantes muertos, y más. ¡No tiene ni idea! ".

Por su parte Raffensperger le respondió de la misma manera: "Respetuosamente, presidente Trump: lo que está diciendo no es cierto".

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the "ballots under table" scam, ballot destruction, out of state "voters", dead voters, and more. He has no clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021