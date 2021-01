Maradona: apareció una enorme deuda que deberían pagar sus hijos

El astro del fútbol sigue dando que hablar. Ahora apareció el reclamo de una suma millonaria que tendrán que afrontar sus herederos

A poco de que se cumplan dos meses del fallecimiento de Diego Maradona, continúan las disputas por su herencia. Ahora, surge la novedad de una gran deuda de la que deberían hacerse cargo los hijos y herederos del Diez. Así lo comunicó Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla (ex apoderado del futbolista).

Según señaló el letrado, quienes quedan a cargo podrían elegir no pagar, pero para eso deberían contar con el soporte de algún funcionario público.

"El problema es que ahora el que habilita es un juez. Una cosa es ser una persona física que decide no pagar los impuestos, y otra cosa es que un juez diga ‘sigamos haciéndonos los bobos, vamos a esconder la plata, que los italianos esperen, total no importa’, un funcionario público tiene una responsabilidad diferente", expresó D’Alessandro en el canal El Trece.

Si bien el abogado eligió no hablar del monto, la deuda está calculada en 26 millones de euros, según detalló Infobae. En su momento, Diego fue condenado a pagar 37 millones de euros al fisco italiano. Luego, mediante distintas reducciones, terminaron siendo 26 en total.

"Hasta ahora Maradona no decía donde estaba la plata, se hacía el vivo, hacía lo mismo que hacen cualquier persona que le debe plata al fisco. Ahora con todo el tema de la sucesión se hizo público, por eso con Morla reservamos bastante la información", sostuvo.

Y finalizó: "Claramente no va haber mucha plata para nadie, ellos van a tener que encontrar una solución para esto".

Herencia: una batalla judicial con denuncias cruzadas

Los representantes de los descendientes de Diego Maradona pelean por un minuto de pantalla en los programas de la tarde, mientras se suceden denuncias cruzadas entre los herederos. Nadie sabe con certeza a cuánto asciende la fortuna acumulada por Maradona. Tampoco saben entre cuánta gente habrá que repartirla.

El jugador reconoció en vida a cinco hijos, pero hay dos trámites de filiación en los tribunales y otros cuatro posibles herederos de sangre en Cuba, nacidos durante los años en que el jugador vivió en la isla para recuperarse de sus adicciones, indicó un artículo del diario español El País.

La lista de herederos la encabezan Dalma Nerea y Gianinna Dinorah, nacidas en 1987 y 1989 del matrimonio de Maradona con Claudia Villafañe. Son las hijas "oficiales", los dos nombres que el jugador llevaba tatuados en los antebrazos.

Villafañe fue protectora de Diego durante años, cuidó de sus bienes y lo acompañó en los momentos más difíciles de su vida, cuando las adicciones lo tuvieron al borde de la muerte.

Antes y después de Claudia, Maradona tuvo varios hijos más. En 2016 reconoció a Diego Sinagra Maradona, más conocido como Diego Maradona Jr., nacido en Nápoles hace 34 años de una relación con la italiana Cristina Sinagra.

En 2014, el jugador reconoció a Jana, nacida en 1996 también de una pareja italiana, Valeria Sabalain. En 2013, llegó Diego Fernando, hijo de Verónica Ojeda, a quien abandonó embarazada para formar una nueva pareja con Rocío Oliva, su última relación estable.

La lista de herederos la encabezan Dalma y Gianinna, nacidas en 1987 y 1989 del matrimonio de Maradona con Claudia Villafañe.

Demandas por filiación

A estos cinco hijos pueden sumarse varios más. Los cubanos Javielito, Lu, Johanna y Harold, hoy de entre 19 y 21 años, aseguran que Maradona es su padre. También Santiago Lara, de 19 años, y Magalí Gil, de 24. Los dos últimos pidieron pruebas de ADN y lograron impedir la cremación del cuerpo.

Hace un tiempo, el abogado y amigo de Maradona, Matías Morla, aseguró que Diego estaba dispuesto a dar su apellido a todos los que confirmaran ser de su misma sangre. "Es muy respetuoso con el derecho a la identidad, con el tema de que sepan si es hijo o no. Creo que a esta altura tiene cerrada la secuencia de quiénes son sus hijos. Si la Justicia reconoce un nuevo hijo, habría que ver qué vínculo forma", dijo.

Durante sus últimos años, algunas de las relaciones con sus hijos no fueron buenas. En noviembre del año pasado, Maradona amenazó con donar toda su fortuna. "Les digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar", bramó entonces. La tensión luego cedió, pero ya no fue lo mismo.

Maradona intentó sin éxito reunir a todos sus hijos para 60º su cumpleaños, el pasado 30 de octubre. Su entorno asegura que la frustración por ese encuentro fallido lo sumió en una dura depresión, de la que no pudo recuperarse.