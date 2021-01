El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restablecerá las restricciones de entrada al país para los viajeros procedentes de la Unión Europea, Reino Unido, Irlanda y Brasil, canceladas durante la era Trump, e incluirá en la lista a Sudáfrica, en un intento de luchar contra el coronavirus, según anunciaron este lunes desde la Casa Blanca.

"Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales", declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La medida, que entrará en vigor el martes, prohíbe la entrada a Estados Unidos de casi todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en cualquiera de los países de la lista durante los 14 días anteriores a su viaje programado a la nación norteamericana.

La prohibición se aplica a los 26 países europeos del espacio Schengen. Sudáfrica, por su parte, fue incluida en la lista debido a preocupaciones sobre una nueva variante del virus que se ha extendido más allá de ese país.

Además, a partir del 26 de enero, antes de embarcar en un vuelo a Estados Unidos todos los pasajeros internacionales deberán proporcionar una prueba de coronavirus negativa realizada no más de tres días antes del viaje.

Las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump en relación al manejo de la pandemia de coronavirus eran conocidas. Durante toda la campaña el entonces candidato demócrata criticó a Trump por su actitud y su conducta, al igual que sus medidas, para afrontar la situación sanitaria.

Se esperaba, entonces, que al momento de asumir la presidencia Biden tomara otras determinaciones, algo que se hizo realidad este miércoles 20 de enero. El objetivo de las nuevas medidas es cambiar el rumbo del Gobierno para enfrentar una realidad tan severa y delicada como la pandemia de Covid-19.

Lo hizo a través de un discurso que se transmitió desde la cuenta en Twitter de la Casa Blanca. En ese mensaje el presidente afirmó que todas las personas que tengan previsto viajar a Estados Unidos deberán hacerse una prueba de Covid-19 antes de volar. Pero hay más: todos aquellos que quieran viajar al país deberán someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días al llegar al país.

Según ha trascendido, el primer mandatario firmó una serie de nuevas órdenes ejecutivas para hacer frente a la pandemia y, puntualmente, a la realidad que atraviesa Estados Unidos.

Dentro de este paquete de medidas se incluye el uso obligatorio de barbijos en aeropuertos, trenes y colectivos, al igual que la autorización de un mayor uso de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) para acelerar la vacunación en el país.

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021