Cuál fue el fuerte reclamo que hizo Diego Junior en la agonía de su padre

Antes de venir a Argentina, el hijo del fallecido futbolista dijo que Matías Morla va a tener que rendir cuentas sobre lo ocurrido con los bienes del astro

La muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre desató una verdadera guerra de acusaciones y respuestas, tanto por las causas de su fallecimiento, como por el conflicto legal que acarrea la sucesión.

En ese sentido, tras el anuncio de Jana, Diego Junior y los representantes legales de Dieguito Fernando de enfrentarse con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona por lo que dejó el ex capitán de la Selección, la tormenta de "carpetazos" no cesa.

En esta ocasión, el periodista Ángel de Brito contó que el hijo italiano del astro le reclamaba al abogado una importante propiedad con el dinero de su padre.

Diego Jr. dijo que Matías Morla, abogado de su padre durante los últimos años, deberá realizar una rendición de cuentas

Rendición de cuentas

"Me contaron que Diego Junior le estaba pidiendo a Morla, tiempo antes de que Diego muriera, una casa para él. Se la estaba reclamando. Y eso está en los chats que están presentados en la Justicia. No por eso a Morla lo sorprende hoy que Diego Junior lo mate en las redes. Dice 'este pibe que hoy me está matando y me pide rendición de cuentas es el mismo que me pedía una casa de unos 500.000 dólares", expresó el conductor televisivo.

Diego Junior, había dicho, antes de venir a Buenos Aires, que Matías Morla iba a tener que rendir cuentas sobre lo ocurrido con los bienes del ex futbolista del Nápoli. A raíz de esa advertencia, Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, sacó a la luz el auto de lujo y el dinero que el joven ya había recibido a modo de "donación".

Bienes para Rocío Oliva

Acaba de aparecer un documento donde se detalla los gastos que Rocío Oliva realizó con la extensión de la tarjeta de Diego Mardona y el dinero que el jugador le dio con la aprobación de Matías Morla.

Alli se describen los pagos anuales que Maradona le hizo a Oliva tanto en pesos como en dólares: el documento va del 2014 al 2020 y, en total, contabiliza más de $4 millones y más de u$s300.000.

En 2014 Maradona le transfirió dinero que completó el monto de $10.000, mientras que en el 2015 comienzan a aparecen gastos para ayudar a la familia de Oliva. Allí se detallan $10.000 para un arreglo de su abuela que no se especifica, $18.400, $15.590 y $24.550 para tres internaciones de su prima.

En la planilla se detallan también los gastos con tarjeta

En 2016, Rocío recibió $30.600, y un año después, en 2017, más de $45.000 que Oliva habría utilizado para pagarle el alquiler a su abuela y para ayudar a una de sus amigas más íntimas.

En la planilla de excell se detallan gastos en 2018 y en dólares. En mayo y junio recibió dos transferencias de u$s130.000. El único año en el que no se registraron préstamos del exfutbolista para su ex fue en 2019.

"Tenemos resúmenes de tarjetas que demuestran que esa extensión de tarjeta se siguió usando una vez separada. Era una tarjeta que le llegaba a Diego y él seguía pagando las extensiones. Esto que tenemos acá es parte del expediente judicial y tiene que ver con gastos y registros que llevaba el equipo de Diego Maradona, de la cantidad de plata que tiene gastos en pesos y dólares", precisó la panelista Maite Peñóñori del programa televisivo Los Ángeles de la Mañana, donde se dio a conocer el documento.

Explicaciones

Y agregó: "Oliva estaba autorizada a utilizar esa tarjeta, pero estos gastos son aparte de la tarjeta. Llamaban y pedían a través de Matías Morla. Eso quedaba registrado en un Excel, a veces se transfería y otras veces pasaban a buscar el dinero en efectivo...".

Hace unas semanas trascendió que, una vez separados, en 2020, Rocío recibió una última transferencia por u$s62.000. La semana pasada Oliva habló de este tema en Polémica, donde trabaja como panelista: "Diego quería que yo sea independiente".

El dinero era autorizado por Morla

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", sentenció. Y aclaró: "A mí no me sorprende y a la Justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

La ex mujer de Maradona también se refirió a los rumores que señalaron que había hecho gastos con la tarjeta de crédito días posteriores a a la muerte del jugador: "Obviamente, en 7 años de relación con Diego tuve muchas extensiones de sus tarjetas. En Dubai, en Argentina y en todo el mundo. Yo sí tenía esas extensiones, lo que es mentira es que usé esas tarjetas después de su fallecimiento. Eso es un no rotundo".