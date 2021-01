La versión 'light' de Sputnik V aparecerá en febrero y será administrada con una sola inyección

La versión 'light' de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V aparecerá en febrero, según una publicación en la cuenta del fármaco en Twitter.

La vacuna, que será administrada con una sola inyección, será denominada 'Sputnik Light'.

El pasado 11 de enero, el Ministerio de Salud ruso autorizó la realización de pruebas clínicas de la vacuna, que se distinguirá por un período más corto de producción de anticuerpos.

Previamente, Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, explicó que este tipo de fármaco ofrecería "un compromiso entre la duración de la preparación de la vacuna y la necesidad de bajar rápidamente el pico de incidencia, y sobre todo la tasa de mortalidad por esta enfermedad, con el uso de solo un componente de la vacuna".

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021