Mirá el video: Bill Gates propone "un sistema de alerta global" y un "escuadrón de bomberos pandémico"

El empresario estadounidense y co-fundador de Microsoft, Bill Gates, presentó recientemente una propuesta que, según su perspectiva, ayudaría a prevenir futuras pandemias.

En ese sentido, afirma que el mundo requiere de "un sistema de alerta global" de enfermedades infecciones y un "escuadrón de bomberos pandémicos" que se movilicen en caso de detectar un nuevo patógeno.

A través de Twitter, el cofundador de Microsoft indicó este martes que las herramientas científicas por sí solas no son suficientes para prevenir una crisis sanitaria como la actual.

When it comes to preventing pandemics, scientific tools alone aren’t enough. We also need new capabilities, including a global alert system and infectious disease first responders (or what I like to call a pandemic fire squad): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U — Bill Gates (@BillGates) February 1, 2021