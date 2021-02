Más escándalo en el "Vacunagate": a Carlos Zannini le aplicaron la Sputnik y lo registraron de esta insólita manera

En otro capítulo del "Vacunagate", Carlos Zannini fue vacunado el mismo día que el Presidente de la Nación pero lo anotaron bajo una extraña justificación

Según quedó asentado en los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Lo insólito es que al funcionario de 66 años lo vacunaron bajo la condición de "personal de salud".

Zannini recibió la vacuna el día 21 de enero, el mismo día que el presidente Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Pero la diferencia entre Zannini y Vitobello es que según Casa Rosada, este último fue vacunado por recomendación de la Unidad Médica Presidente, por ser considerado parte de "la burbuja" que acompaña al jefe de Estado.

A Zannini lo vacunaron como "personal de salud"

De los registros oficiales no surgió el lugar donde recibió la vacuna el procurador del Tesoro, si en un hospital público o en alguna otra dependencia.

La vacunación de Carlos Zannini se trata de un nuevo capítulo del escándalo de "vacunación VIP" que le costó el cargo al ex ministro de Salud Ginés González García.

Opinión pública

Desde la consultora Management & Fit (M&F) realizaron en los últimos días un estudio que demuestra un bajo nivel de apoyo que las acciones para inocular están despertando en la opinión pública y pudieron comprobar este fenómeno.

"No medimos antes del escándalo la confianza en el plan de vacunación específicamente. Sin embargo, sí medimos la disposición a vacunarse como aproximación vemos que aún es muy baja, aproximadamente el 50% prefiere esperar para vacunarse o directamente no tiene pensado vacunarse, según lo marca la última encuesta nacional de enero", dijo a este medio Juan Pablo Hedo, director de investigación de M&F.

El 50% prefiere esperar para vacunarse

"Al mismo tiempo, la aprobación de gestión nacional del COVID-19 y la pandemia viene cayendo consecutivamente desde agosto más de 5 puntos. A enero (antes del episodio de la vacunación VIP) un 48,3% la aprobaba y un 48% la desaprobaba", añadió para demostrar que no solamente el famoso "Vacunagate" es responsable del bajo nivel de confianza sino que ese fenómeno antecede al escándalo.

Qué opinaron los argentinos de "vacunagate"

En el último fin de semana, Management & Fit desarrolló una encuesta a 1.500 personas en la cual consultó el sentimiento de la opinión pública en torno al plan de vacunación tras conocerse el escándalo del "vacunatorio VIP".

Más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación, y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en el "Vacunagate".

En particular sobre el plan del gobierno nacional para inocular a la población, el 33,1% dijo que cree "que no existe ningún plan y que están improvisando"; el 27,8%, "que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo"; el 27,1%, que el vacunatorio VIP "fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación"; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada.

El "vacunagate" le costó el puesto al ministro de Salud

Ante la pregunta "¿cuánta confianza tiene ahora de que el gobierno nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?", el 40,3% contestó "nada de confianza", el 20,9% "poca confianza", el 12,1 "algo de confianza", el 24,5% "mucha confianza" y el 2,2% no respondió.