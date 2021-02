Vacunas VIP: un video viral muestra a un falso Ginés ofreciendo la Sputnik V en un semáforo

Luego del escándalo de las vacunas VIP que acabó con la renuncia del ministro de Salud, se hizo viral un video protagonizado por un falso Ginés

El escándalo de las vacunas VIP, protagonizado por Ginés González García, desencadenó una serie de reacciones en la sociedad.

Una de ellas fue un video cómico en el que se puede a ver a un falso Ginés González García ofreciendo vacunas en los semáforos y en los colectivos.

Un falso Ginés González García se paró en un semáforo para vender vacunas. El video se viralizó a través de la red social Twitter, donde varios usuarios hicieron referencia, en tono irónico, al escándalo que tuvo lugar el viernes y que acabó con la renuncia del ministro de Salud, que había sido previamente solicitada por el Presidente.

En el video se puede ver a un hombre muy parecido al exministro, de espaldas, con guardapolvo y barbijo, mientras encara a un conductor y le ofrece darse la vacuna, "Me quedé sin laburo culpa de Verbitsky", dice entre risas el hombre que protagonizó este video.

Gines vendiendo la Sputnik en el semáforo me hizo el día ???? pic.twitter.com/1s30hV36ej — Kako con K (@Kako678_) February 21, 2021

También se viralizó otro video, en el que se puede ver al personaje ofreciendo las vacunas en un colectivo, como si fuera uno de los vendedores ambulantes que se solían ver en el transporte público.

pic.twitter.com/dqd6MsKdTp Dia 1 de Gines sin trabajo: — Manuel Aburridorni (@aburridorni) February 20, 2021

La lista de vacunados del escándalo de las vacunas VIP

El senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y el periodista Horacio Verbitsky son algunos de los que fueron inoculados en el marco del escándalo por la "vacunación VIP".

Si bien estos son los nombres que trascendieron este viernes, serían más los dirigentes que recibieron dosis de la vacuna contra el Covid-19 en los últimos días en la sede del Ministerio de Salud, por fuera del esquema oficial de turnos.

En el caso de Moyano, quien habría sido vacunado en la obra social de su gremio, también habrían recibido dosis su esposa Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo.

En los días previos, el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no formar parte de los grupos prioritarios de personal esencial de la Salud o adulto mayor de 70 años, informa Noticias Argentinas.

Sumado a ellos, también obtuvieron las vacunas VIP los empresarios Seza Manukian y Florencio Aldrey Iglesias. Este último es el dueño del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles. Sus familiares, Dolores Noya y Lourdes Noya, también recibieron la Sputnik V con este privilegio.

Además, se vacunaron una serie de médicos "amigos", como el reconocido traumatólogo y profesor emérito de la UBA Salomón Schächter, de 94 años.

El vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud le costó el cargo a Ginés González García

Casos anteriores al escándalo

Otro caso que se hizo público días atrás fue el del intendente de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, quien tomó la decisión de vacunarse aunque no era personal prioritario, junto a su esposa, padre, madre y chofer, según las denuncias.

En la ciudad bonaerense de Navarro también hubo un escándalo en una sesión del Concejo Deliberante cuando el edil de Juntos por el Cambio, Mateo Natalini, denunció que fueron vacunados "concejales del Frente de Todos".

Verbitsky destapó la olla

El periodista Horacio Verbitsky encendió la mecha de un nuevo escándalo este viernes al relatar que se dio la vacuna Sputnik V sin turno en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, su "viejo amigo" Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky en su columna de El Destape radio.

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa

El periodista indicó: "El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".

El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

"Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné", remarcó.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana.

En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.