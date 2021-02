Vacunación vip: avalada por Macri, el ala dura de Pro convoca a una marcha para el sábado

La convocatoria -una suerte de nuevo banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández- fue organizada durante las últimas horas desde las redes sociales

Impulsados por Mauricio Macri, dirigentes del ala dura de Pro llaman a marchar el sábado en distintos puntos del país para repudiar el escándalo por el "vacunatorio vip" montado en el Ministerio de Salud, el caso que sacude a la Casa Rosada.

"Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna. A esta nueva movilización ciudadana, yo voy", escribió la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.

La convocatoria -una suerte de nuevo banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández- fue organizada durante las últimas horas desde las redes sociales. Enseguida, varios diputados nacionales y dirigentes del macrismo, como Fernando Iglesias y Waldo Wolff, confirmaron su asistencia a la movilización con el hashtag #27F #YoVoy.

La última marcha opositora tuvo lugar el 12 de octubre del año pasado

Macri, indignado

En privado Macri se mostró indignado por el escándalo que estalló el viernes pasado, a raíz de la confesión pública del periodista Horacio Verbitsky. "Está convencido de que la única manera de frenar los atropellos de esta gente y marcarle la cancha es que la gente de manifieste", comentan en el entorno del expresidente.

Macri habló con otros referentes de Juntos por el Cambio sobre cómo debía posicionarse la oposición frente al escándalo. En la reunión virtual del lunes pasado de la mesa nacional de la coalición, el exmandatario dejó en claro su postura. "Lo charló con todos. Que apoye la movilización no implica que esté de acuerdo con todas las consignas", indica un integrante del círculo de confianza de Macri.

La cúpula de Juntos por el Cambio definió ayer que no convocará de manera institucional a la marcha opositora: "Es un tema de resolución individual de cada ciudadano", dijo Bullrich, durante la conferencia de prensa en la que la coalición opositora intentó fijar una postura unificada frente a la polémica por la "vacunación de privilegio".

Allegados a Horacio Rodríguez Larreta indican que el Jefe de Gobierno porteño "no quiere politizar" el tema de la vacunación

La situación en la Ciudad

En tanto desde el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, prefieren no "agitar la grieta" con el caso de la "vacunación vip", en medio de la campaña de vacunación contra el coronavirus. "No hay que politizar un tema tan sensible, no estamos de acuerdo con los agravios personales", remarcan cerca del alcalde.

Desde que estalló el escándalo por las vacunas, el jefe de gobierno porteño optó por el bajo perfil y, a diferencia de sus principales socios en Juntos por el Cambio, prefirió no repudiar públicamente las irregularidades en la plan de vacunación del Gobierno.

Ayer, en una conferencia de prensa, los principales referentes de Juntos por el Cambio acusaron a la Casa Rosada de "partidizar" el plan de vacunación y adelantaron que pedirán interpelar del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sucedió a Ginés González García en la cartera, por las irregularidades en la distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19.