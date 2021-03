Una reveladora inspiración de Musk: quiere su propia ciudad en Texas y de ahí, a Marte

Elon Musk sigue sorprendiendo con sus proyectos. Ahora, el multimillonario dijo que está construyendo una nueva ciudad en Texas a la que llamará Starbase, y será en torno al sitio de lanzamiento de cohetes de su empresa SpaceX.

Él mismo lo dijo a través de su cuenta de Twitter, si bien lo hico con muy pocas palabras: ""Creando la ciudad de Starbase, Texas", publicó.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Luego se refirió a su proyecto para colonizar el planeta rojo, insinuando que Starbase sería solo el principio para ir más lejos. "De allí a Marte. Y de ahí las Estrellas", detalló el CEO de Tesla.

From thence to Mars,And hence the Stars. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021