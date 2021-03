Lapidario: un vecino se quejó de la música por WhatsApp y su respuesta explotó las redes

Un vecino enojado mostró en Twitter una charla por WhatsApp que tuvo a la madrugada y los usuarios de la red social no dejaron de darle "me gusta"

¿Quién no tuvo alguna vez algún conflicto con un vecino? En más de una oportunidad, muchos de nosotros tuvimos alguna diferencia con la persona que vive cerca, porque pone la música fuerte, hace ruidos, grita o molesta una u otra forma.

El usuario de Twitter @FrancoMozotegui no es la excepción. Pero esta vez pasó algo diferente a lo que suele ocurrir. No vamos a contarte todo lo que pasó pero sí te adelantamos que estés atengo al cambio repentino que hubo en el chat de WhatsApp.

"Yo también fui joven, pero son las 3.13 de la mañana y es un quilombo el edificio", le escribió un vecino muy enojado.

Como no tuvo respuesta, le envió un mensaje a las 4:45. "Mañana te denuncio con la administración, son unos maleducados. No llamo a la Policía por no armar más quilombo. Pero el lunes te denuncio por HDP".

La respuesta de Fran fue lapidaria. "Hola Diego, no estoy en mi casa. Es de otro departamento claramente, pero denunciame tranquilo si quieres que yo de paso te denuncio también por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea toda la ventana".

El vecino enojado le pidió perdón al descubrir que eran "los del quinto", pero igual le mandó un "afectuoso" saludo: "Andate a cagar igual".

"Las charlas de madrugada con mi vecino, que bonita vecindad", escribió @FrancoMozotegui en su cuenta de Twitter.

Las respuestas por Twitter

Estas son algunas de las respuestas a la charla por WhatsApp que publicó uno de los vecinos.

"Diez años que vivo en el edificio, no tengo el whatsapp de ningún vecino".

"Yo tengo un vecino que siempre llama a seguridad y se queja por la música. Vive en la otra torre del complejo!! No se si tiene oído biónico o qué el hdp".

"Tendría que existir edificios para gente menor de 35 años y para mayor de 35 con hijos".

