Longobardi sobre los vacunados del domingo: "Si esto no hace reaccionar a la política, no tiene solución"

"El número (solo 17.648) debiera caer como una bomba en la política argentina y no lo hemos conseguido", analizó el periodista en su habitual columna

Marcelo Longobardi realizó su habitual editorial en Cada Mañana y apuntó principalmente contra el bajo número de personas vacunadas durante el día domingo.

"Esto es simple, es simplemente un número que lo dice todo", anticipó el conductor de Radio Mitre, en el medio de la segunda ola de coronavirus y tras la llegada de nuevas dosis.

Y puso en contexto: "Mientras el presidente se pelea con el sistema médico, que le contesta de mal modo, mientras hay una discusión disparatada por las clases, mientras el Congreso discute la reforma de la Justicia y la postergación de las elecciones y el ministro Guzmán dice que hay que intervenir la economía para bajar la inflación…".

"Este número debiera caer como una bomba en la política argentina y no lo hemos conseguido, no pretendemos conseguirlo en esta mañana, pero sí que ustedes conozcan el número", agregó Marcelo Longobardi.

En ese sentido, detalló: "El número dice 17.648, es el número de vacunados del día de ayer. Es el África. El promedio bajó a 88.000 vacunados por día, con un viernes y un sábado muy bajo, lo del domingo es una pena".

"Si este número no hace reaccionar a la política, a las autoridades, al ministerio de Salud y al presidente Fernández en particular, y lo mandan a Guzmán a Rusia a negociar el contrato para que en el futuro se fabrique la vacuna rusa en la Argentina, esto no tiene solución", concluyó el conductor, mientras que Willy Kohan agregó que solo ayer hubo 3 millones y medio de vacunados en los Estados Unidos.

Llegan mas vacunas

El decimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas destinado al transporte de vacunas desde Rusia, arribará esta noche al país con 800 mil dosis de Sputnik V, según confirmaron esta mañana fuentes oficiales, por lo que Argentina contará a partir de este lunes con casi 9 millones de dosis para el combate de la pandemia del coronavirus.

Con las 864 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, que llegaron ayer en un vuelo regular de la compañía KLM y las 800 mil de Sputnik V que arriban esta noche en el vuelo de Aerolíneas, se completarán 1.664.000 dosis recibidas en las últimas 30 horas, para totalizar 8.929.745 de vacunas hasta el momento.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF con el número AR1061, despegó esta mañana a las 10,52 del aeropuerto internacional de Fiumicino, en Roma, donde hizo una escala técnica y está previsto que, en principio, aterrice en Ezeiza después de las 20:21.

El vuelo, había aterrizado el sábado a las 17.53 (hora argentina, 23.53 de Moscú), tras haber despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 2.08 de la madrugada de ese mismo día y debió permanecer en suelo moscovita debido a una demora en la logística de la carga.

La tripulación de 20 personas, compuesta por 4 comandantes, 6 copilotos, personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabina, permaneció en un hotel del mismo aeropuerto a la espera del proceso de carga que concluyó esta madrugada.

Argentina contará con casi 9 millones de dosis para el combate de la pandemia del coronavirus

La vacuna de Sputnik V viaja en contenedores especiales denominados "Thermobox", los cuales necesitan estar refrigerados mediante el sistema termogel y hielo seco para mantener la temperatura a 18 grados bajo cero.

Hasta el momento, en 11 operaciones completadas por la línea de bandera hacia la capital de la Federación Rusa se trajeron al país 4.467.745 dosis de la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya.

Además de los 11 servicios a Rusia, la compañía realizó dos vuelos hacia y desde Beijing y en dichas operaciones llegaron al país 1.904.000 dosis de la vacuna fabricada por Sinopharm.

Este laboratorio prevé fabricar la vacuna Sputnik en Argentina

El presidente del laboratorio argentino Richmond, Marcelo Figueiras, llegará este domingo 18 a Moscú para reunirse durante la semana con técnicos y funcionarios rusos.

La finalidad es conversar sobre la transferencia de tecnología que haga posible la fabricación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 en el país.

"Llegamos el domingo. Estaremos toda la semana que viene y nos reuniremos con autoridades del Fondo (Ruso de Inversión Directa) y con técnicos de (Instituto) Gamaleya y (la farmacéutica) Generium", dijo Figueiras a la agencia Sputnik.

Con este viaje se busca "definir más detalles de todo el proceso de transferencia de tecnología" para fabricar la vacuna contra la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.

El ejecutivo no quiso brindar una fecha estimativa de cuándo podría comenzar la producción de la vacuna en Argentina, pero afirmó que el laboratorio está tratando de adelantar procesos para empezar la fabricación de una de las vacunas usadas para combatir la pandemia.

"Ya comenzó todo el proceso de licitación de las obras e ingeniería de planos (de la fábrica). En un año tendríamos que estar terminando las obras", explicó.