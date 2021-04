Nicolás Magaldi fue asaltado en su casa y pidió ayuda de una manera muy peculiar

El conductor fue sorprendido por un acto de delincuencia y utilizó las redes sociales para pedir ayuda ante una situación desesperante

Nicolás Magaldi, el conductor de El Show del Problema, el ciclo que se emite a través de la pantalla de Canal Nueve, se encontró con un panorama aterrador al ingresar a su casa este martes. Al abrir la puerta como cualquier otro día, se dio cuenta que estaba siendo asaltado por un hombre que logró escapar para cuando el conductor comenzó a narrar en tiempo real la situación en Twitter.

El relato del robo en tiempo real

"Me acaba de sorprender un delincuente en el departamento de Palermo. No sabemos si esta en edificio . Pido por favor (llamen) al 911 urgente. Ingresé al dpto. Me empujó. Salió corriendo. Llamé 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda. Cabrera y Dorrego", escribió.

Me acaba de sorprender un delincuente en el dpto de palermo. No sabemos si esta en edificio . Pido por favor al 911 urgente — Nicolás Magaldi ???? (@ngmagaldi) April 20, 2021

Minutos después agregó: "Acaba de llegar la poli. Perdón, toy muy asustado. Me avisan que esta la policía abajo", continuó. Luego explicó por qué estaba tan desesperado: "Yo no sé si la persona está en edificio. Hdp el susto que tengo"., confesaba.

Una vez que la situación se esclareció un poco y los oficiales de la policía intervinieron, el conductor, ya un poco más tranquilo volvió a comunicarse por las redes y expresó: "Gracias Martin y Leonardo de la policía de la Ciudad por darme tanta tranquilidad. No agarraron a nadie. Un momento de mierda. Gracias a todos por los mensajes. Sigo temblando. Quiero decirles que estoy bien. La desesperación me llevó a comunicarlo acá también. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estoy en el dpto y la policía está revisando todo el edificio", cerró.

Quiero agradecer a todo el personal de la 14B por todo el trabajo que estan realizando. Acá estoy prestando declaración y tratando de caer de este horrible momento vivido. Gracias a todos los colegas y amigos que preguntan. Un abrazo a todos. — Nicolás Magaldi ???? (@ngmagaldi) April 20, 2021

¿Qué fue lo que sucedió?

Horas más tarde, Nicolás habló con Radio Rivadavia y dio detalles de la situación: "Tengo un departamento que lo estaba mostrando a una inmobiliaria, es de mi mujer. Salí del programa e ingresé al edificio lo más bien, entro al departamento con la mujer de la inmobiliaria al dúplex, que no tiene nada, está vacío, y yo escucho como un ruidito arriba. En ese momento pensé ‘no puede ser, si no hay nada’. Y cuando le digo de ir hacia arriba para comenzar a mostrárselo, miro a la escalera y se me viene un tipo encima con el torso desnudo pero con la cara tapada, me empuja y me estampa contra la pared", relató.

"Yo le empecé a gritar: ‘¿quién sos?, ‘¿quién sos?´ y el tipo empezó a correr y se fue por la escalera del edificio. Empezamos a llamar al 911 pero no venía la policía y empezamos a poner en alerta a los vecinos. Estoy temblando todavía. Es un momento horrible que pasamos", agregó el conductor.

"Tengo el bobo a dos mil porque la vida cambia cuando uno es papá, y la verdad es que se me vino la imagen de mi hijo y de mi mujer, y te juro que no paro de pensar en eso porque podría haber pasado cualquier cosa. Estoy perfecto, fue el momento de desesperación", compartió Magaldi quien recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores de las redes sociales.