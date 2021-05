ANMAT prohibió la comercialización de estos dos quesos: ¿de qué marca se trata?

Según la auditoría, carecen de registros de establecimiento y de producto y están falsamente rotulados, al exhibir un número de RNE y RNPA inexistentes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de dos quesos.

Lo hizo a través del Boletín Oficial, en donde estableció la disposición Nº 3006/2021, que establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos "Queso Tybo" y "Queso cremoso Argentino", ambos de la marca Finca San Carlos, por no tener registros de establecimiento y de producto, y tener un rótulo inexistente.

La investigación se originó con una notificación realizada por la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, acerca de la comercialización del producto, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Una auditoría determinó que se hallaban en infracción por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulados, al exhibir un número de RNE y RNPA inexistentes, en consecuencia se trata de "productos ilegales".

El ANMAT prohibe la comercialización de dos quesos por no cumplir con la normativa vigente

Entonces, "por tratarse productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara, como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado", no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el país.

El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL, recomendó prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de los citados alimentos, así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen los registros de RNE y RNPA mencionados.

Prohiben productos de depilación definitiva

Asimismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica también determinó, mediante la Disposición Nº 3005/2021, la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: Cabezal Alma For you For life, Diode 810nm SN ICE122003447 y Equipo, Alma Lasers, Soprano ICE SN S12ICE2165".

De acuerdo con la medida citada, la firma SIREX MEDICA S.A. se encuentra habilitada ante la ANMAT como empresa importadora de productos médicos y "el equipo en cuestión y su cabezal pertenecen a la Clase de Riesgo III y se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) bajo el Certificado PM 1168-18; ambos productos (equipo SOPRANO y cabezal) se encuentran identificados con un número de serie de manera individual", informa la disposición.

Otra de las disposiciones prohibe el uso de un equipo de depilación definitiva por poder producir quemaduras

Por otra parte, la misma advierte que el equipo podría producir quemaduras en el paciente, por lo que decide prohibir su comercialización y su utilización "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas, de las que se desconoce su estado y condición, ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular".

Es por eso que "dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de los productos".