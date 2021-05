Creó un sitio que registra casos de Covid y rechazó u$s8 millones para venderlo: su próximo paso es Harvard

Se llama Avi Schiffmann y en 2020, a los 17 años, rechazó una oferta de u$s8 millones de dólares por su página web, el popular sitio de muestra datos globales sobre la evolución del coronavirus, "tracker" nCoV2019.live.

"Sólo tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares, no quiero ser un especulador", explicó entonces el estadounidense Schiffmann con una frase que sorprendió al mundo. Además, también se conoció que no quiso insertar publicidad en su sitio web, lo que le evitó hacerse con una ganancia cercana a los 30 millones de dólares.

"Avi Schiffmann, de diecisiete años, se propuso mejorar el intercambio de información sobre la Covid-19 y desvincular las estadísticas de la interferencia y distorsión políticas. Al hacerlo, creó un recurso tan preciso que los propios epidemiólogos confiaban en su información para desarrollar sus modelos", afirmó Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.

La Web Foundation, presidida por el propio Berners-Lee, inició recientemente una campaña para celebrar el ejemplo de Schiffmann y otros "campeones de la Web". En concreto, le agradeció que hubiera usado la Web "para lograr que la información vital sea gratuita y de fácil acceso".

Wow can't believe an entire year has passed already https://t.co/PfFmL0L2D5 — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) March 18, 2021

Con sus ideales intactos, Schiffmann ha ganado reconocimiento con el transcurso de los meses. En este sentido, recibió el Premio a la Persona del Año en los galardones Weeby. Tras eso, Schiffmann ha seguido manteniendo y mejorando su popular sitio web, agregando nueva información al mismo como las cifras oficiales de vacunación a nivel mundial:

"Hay muchas cosas que desearía añadir, pero a medida que pasa el tiempo he pasado a trabajar en otros proyectos. Pero en un momento dado podría añadir fácilmente cosas nuevas. Por ejemplo, estuve pensando en agregar algo que rastreara a todos los altos cargos del gobierno que enfermaron, cuando eso era un gran problema", reveló.

Y agregó: "Tengo algunas ideas para proyectos simples como una aplicación para ayudar a mis amigos a dejar el vapeo, o una plataforma para administrar asociaciones. Pero siempre voy saltando de una idea a otra".

Pero el vínculo de Schiffmann con el Covid-19 no vino únicamente de su web: él mismo fue diagnosticado de la enfermedad el pasado mes de octubre, habiendo cumplido ya los 18 años. Afirmaba entonces que los efectos estaban siendo bastante desagradables y se mostraba preocupado por posibles secuelas.

"Esperemos que lance un mensaje a otras personas de mi edad que piensan que todos nosotros somos invencibles. Porque en realidad yo también pensé eso", comentó.

Poco antes de eso, estuvo implicado en proyectos web relacionados con el movimiento "Black Lives Matter" y sobre información electoral estadounidense, señala Genbeta.

I am extremely excited to announce that I will be attending Harvard this fall, thank you to everyone for making this a reality! ???? — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) April 11, 2021