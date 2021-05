Chantaje y escándalo: cómo Jeff Bezos le tendió una trampa a sus enemigos que querían hundirlo

Un capítulo del libro sobre Amazon y su fundador publicado en Bloomberg, elabora una hipótesis sobre cómo le ganó a los tabloides que buscaron hundirlo

A pesar de sus miles de millones, Jeff Bezos atravesaba dos años atrás una de las mayores tormentas personales. No solo se estaba separando, sino que lo hacia en medio de una trama de chantaje y persecución.

En ese entonces, la publicación sensacionalista National Enquirer, publicó una nota de once páginas con las fotos que confirmaban el affaire de Bezos con Lauren Sánchez, esposa de Patrick Whitesell, socio del millonario en la producción de la cinta Mánchester junto al mar.

La revista, que en ese momento tenía problemas legales por vínculos a la campaña de Donald Trump, quizo negociar con el multimillonario para no publicar el material que lo comprometía, pero Bezos tomó esa oferta como una extorsión y dijo que no. Además de eso, los expuso.

Un tema que vuelve a aparecer

El empresario le "ganó a los tabloides" que buscaron hundirlo

Este tema vuelve a aparecer con la aparición del libro "Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire" de Brad Stone, publicado en Bloomberg.

Uno de sus capítulos elabora una hipótesis sobre cómo el empresario le "ganó a los tabloides" que buscaron hundirlo publicando detalles de su vida privada.

El Enquirer había informado que contactó a la pareja para notificarle que iba a dar a conocer las imágenes y que la respuesta de Bezos fue ofrecer dinero. Cuando se vio impotente, se adelantó y anunció el divorcio. Bezos contrató una investigación para averiguar cómo obtuvo el Enquirer el material.

Días más tarde, el millonario le dio un vuelco a la historia, al denunciar que después de la divulgación del artículo, American Media, empresa propietaria del National Enquirer, lo amenazó con difundir las imágenes comprometedoras si él no admitía públicamente que la política estuvo al margen de la primicia.

En febrero de aquel año, Bezos hizo lo que muchos no hubieran hecho: en vez de bajar la cabeza y negociar, publicó un ensayo en Medium en donde denunciaba que estaba siendo víctima de extorsión por parte de National Enquirer, revista que lo amenazaba con publicar fotos explícitas de sus partes íntimas.

Y sugería que lo hacían para vengarse de la cobertura del Post sobre las conexiones entre esa misma revista y la administración de Trump.

El trasfondo de la denuncia

Jeff Bezos es hoy el hombre más rico del mundo

Según la investigación, el hermano de la amante de Bezos -Michael Sánchez- fue quien vendió ese material. Lauren le habría reenviado algunas de las fotos y mensajes que había intercambiado con Bezos.

Michael Sánchez sostuvo que nunca traicionó a su hermana: "Todo lo que hice protegió a Jeff, Lauren y mi familia", señaló en un email. Y agregó: "Nunca vendería a nadie".

Aunque creyó que el Enquirer cumpliría el pacto que tenían de no mostrar el material, el medio publicó una primera nota anunciando que el divorcio de Bezos (que el propio magnate acababa de anunciar por Twitter) se debía a la aparición de la tercer en discordia. Y luego publicó mensajes entre Bezos y Sánchez.

Ahí fue cuando el multimillonario pasó a la ofensiva y reveló él mismo que estaba siendo extorsionado.

Para esto, publicó un ensayo titulado: "No gracias, Sr. Pecker" (referencia a David Pecker, editor del Enquirer), conde incluía los emails cruzados con la gente del Enquirer.

Según el libro citado en Bloomberg, el empresario manipuló a sus adversarios para que cayeran en la trampa y dejaran evidencia de actitudes incriminatorias.

Se mostró así públicamente como un defensor de la prensa y un opositor de las táctica sucias de algunos periodistas y así logro correr el eje de su aventura extramatrimonial y las fotos y se ganó la empatía pública.