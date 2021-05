Luis D'Elia no se calló y criticó duramente a la Tarjeta Alimentar: "Es un gran negocio"

El líder del movimiento MILES por Tierra, Techo y Trabajo dijo que si bien el Presidente no lo defraudó, debe revisar el aspecto económico de su Gobierno

Luego de las críticas que Juan Grabois hizo a la ampliación de la Tarjeta Alimentar, Luis D'Elia también se sumó a este mirada negativa. El líder piquetero dijo que este programa social "termina siendo un gran negocio para un grupo de vivos".

"Primero porque nosotros no queremos la Tarjeta, queremos trabajo. Trabajar, hacer obras públicas, veredas, viviendas, reparación de asfalto, todo lo que hicimos con Néstor y Cristina", señaló.

"Queremos trabajar y no cosas que son complejas y terminan siendo un gran negocio para un grupo de vivos. La Tarjeta Alimentar es un gran negocio para los supermercados. Entre el asistencialismo y la promoción social, prefiero la promoción social, el desarrollo y el trabajo", definió en declaraciones radiales.

Para él, siempre "hay que apuntar a la dignificación y al trabajo" y agregó: "Hoy se puede abrir la jugada, es más, creo que hay que aceptar algunos desafíos como el de la digitalización que lo están llevando adelante 40 países", estimó.

"Andá a preguntale a la gente qué quiere, si una bolsa de comida o trabajo. La gente lo que quiere es trabajar. El cooperativismo y la economía popular son un camino", advirtió.

Su mirada hacia Alberto Fernández

D'Elia señaló que el Presidente no tiene la mirada que fue moldeando el kirchnerismo

Sobre el Presidente, indicó que "Alberto Fernández se encontró con la pandemia económica del macrismo y, tras plantón, la pandemia sanitaria".

"Le ha tocado bailar con la más fea. En general ha hecho las cosas bien. Hoy tiene que revisar, sobre todo, los aspectos económicos de su gobierno. La receta tradicional del neoliberalismo no son la salida", confirmó.

Si bien dijo que el Presidente "no lo defraudó", contó una anécdota personal para cuestionarlo: "Cuando me enteré de la candidatura de Alberto mi reacción fue pegarle patadas a la pared del pabellón. Porque Alberto tiene una serie de concepciones, no que confrontaron conmigo, confrontaron históricamente con Néstor y Cristina".

"Él no tiene la mirada que fue moldeando hace años el kirchnerismo en el gobierno", advirtió.

También se refirió a la fórmula Alberto y Cristina: "La primera que está en las antípodas del pensamiento de Alberto es la propia Cristina. Nunca entendí esa jugada", advirtió.

Grabois criticó la ampliación de la Tarjeta Alimentar

"Es una política estúpida", dijo el dirigente social Juan Grabois al referirse al refuerzo de la Tarjeta Alimentar que anunció el viernes el presidente Alberto Fernández, para los sectores más afectados por las prohibiciones y a los segmentos de menores ingresos ante la aceleración inflacionaria de las últimas semanas y fuertes subas en alimentos.

"Finalmente, el gabinete económico definió romper el chanchito que parecía reservado exclusivamente para Kristalina Georgieva, mientras en la Argentina crece la pobreza y la desigualdad. Bien. Gran decisión", planteó Grabois. Al mismo tiempo, el referente social cuestiono: "El problema es que se decidió aplicar los recursos a una política que solo puedo calificar con una palabra. Es una política estúpida".

Es que, de acuerdo a lo que explicó el refetente de la CTEP, si bien en la iniciativa "no hay mala intención", sí "carga un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas y una adicción inocultable a los focus groups".

Con el nuevo refuerzo en la tarjeta Alimentar , para Grabois "hay una enorme desvalorización de los trabajadores"

Las criticas

En una columna que publicó en el portal de noticias ElDiarioAR, titulada "La tarjeta Alimentar no es Justicia Social", el líder del Frente Patria Grande rescató que "teniendo en cuenta la situación dramática que vive nuestro pueblo, con niveles de pobreza y desigualdad catastróficos, que más familias tengan una tarjeta para comprar alimentos es algo" resulta "un consuelo frente a tanta malaria".

"Viendo, además, como Colombia se desangra ante un gobierno que masacra a su pueblo y pretende aplicar un impuesto sobre los alimentos a los hambreados, no podemos desconocer la sensibilidad del gobierno argentino y agradecer que no tenemos en nuestra patria un Iván Duque (léase Mauricio Macri) como Presidente", reconoció Grabois.

Sin embargo, el referente social consideró que el Gobierno del Frente de Todos "comete errores permanentes por una incomprensible ceguera", y dijo que siente "la obligación de poner en debate la decisión de profundizar el camino iniciado con la Tarjeta Alimentar".

"Nadie tiene la receta para resolver las injusticias sociales que padece la Argentina, pero hay algo seguro: masificar el asistencialismo no es el camino. La Tarjeta Alimentar es eso. Es también la reproducción aggionarada de los programas de trasferencia condicionada de ingresos del menemismo. Es una política 'focalizada' de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral", escribió Grabois a propósito de la medida que alcanza a casi dos millones de personas.

"La Tarjeta Alimentar es un ejemplo de asistencialismo puro. No podemos hablar de una ampliación de derechos porque esta prestación no forma parte del sistema nacional de Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo", comparó.

Otros críticos

El líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, también criticó con dureza el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar al considerar que se trata de "pan para hoy y hambre para mañana".

"El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación", expresó el funcionario en un video grabado y difundido a distintas agrupaciones sociales tanto oficialistas como opositoras.

La crítica del funcionario se produjo a horas del anuncio del presidente Es que, según el piquetero, los $250.000 millones destinados a la Tarjeta Alimentar podrían destinarse a financiar planes de construcción de viviendas, con el fin de emplear a "trabajadores de la economía popular".

"Como decía (Juan Domingo) Perón, la plata tiene que dar tres y cuatro vueltitas en la sociedad, pasar por las manos de tres o cuatro compañeros, para lograr un desarrollo armónico. Necesitamos una política fuerte de trabajo, ese es el objetivo central de las organizaciones", remató Pérsico.