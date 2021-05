"Ser estudioso es el mayor acto de rebeldía" y otras reflexiones de Tomás Bulat, en su última entrevista

El economista, docente y periodista fue uno de los comunicadores más escuchados a la hora de hablar de ecnomía. Cada aparición suya dejaba una enseñanza.

El economista, docente y periodista Tomás Bulat fue uno de los comunicadores más escuchados a la hora de hablar de ecnomía. Y cada aparición suya dejaba una enseñanza.

Esto fue lo que sucedió en la última nota a la revista educativa El Arcón de Clio, en la que hizo algunas reflexiones sobre los temas que más lo apasionaban.

El economista murió en la madrugada del sábado 31 de enero de 2015, tras sufrir un accidente automovilístico en el kilómetro 195 de la autopista a Rosario, a la altura de la ciudad bonaerense de Ramallo.

Bulat, de 50 años, viajaba en la parte trasera de un Peugeot 408, que ejercía la función de remís y en el que regresaba a Buenos Aires tras haber dado una conferencia en San Genaro, Santa Fe.​

De acuerdo a las primeras informaciones y por circunstancias que aún se desconocen, el coche embistió por la parte trasera a un camión que circulaba en su mismo sentido. El chófer del remís, solo sufrió heridas leves.

Según informaron fuentes policiales, cuando llegaron al lugar de los hechos, ya había fallecido, con lo que se dio aviso a la Policía Científica para que realizara los peritajes correspondientes.​ Como producto del choque se produjo un latigazo en su cuerpo, tenía en ese momento puesto el cinturón de seguridad a la altura del abdomen, y la posterior fractura de costillas, lo que le provocó la muerte en el acto.

A continuación el diálogo completo de su última entrevista:

1) Con nombre y apellido ¿Qué referentes educativos tiene usted para ejercer su actividad como profesor y economista?

T.B. No tengo ningún referente en especial. Yo he ido aprendiendo un poco de todos mis profesores y de gente que admiro. De economía por un lado y de pedagogía por el otro. Luego la combinación es mía. De todas maneras todo el tiempo hay que ir evolucionando en la forma de enseñar. Los alumnos aprenden distinto y uno tiene que enseñar distinto.

2) Si fuera docente de Economía Política en la escuela secundaria ¿Cuáles tres principios tendría en cuenta para educar en economía?

T.B. El primero que los bienes o servicios que consumimos hay que producirlos y que producir no es fácil. Los bienes no son gratis. El segundo que hay restricciones, que hay que elegir y que cada elección tiene costos y beneficios. Que uno puede elegir lo que considere mejor, pero no es solo responsable de los beneficios, es responsable de los costos Tercero que la economía depende de la cultura de los pueblos. Que una economía no funciona bien cuando una sociedad no funciona bien.

3) ¿En Argentina poseemos educación para la economía actual?

T.B. Hay nula educación económica para la vida cotidiana. No se enseña a manejar el dinero, los ahorros, las deudas o el gasto. No hay instrucción financiera. Y cuando hay educación de la economía del país normalmente está muy sesgada ideológicamente. Siempre se clasifica a las personas como buenas o malas y no como a seres humanos con aciertos y errores.

4) La crisis del 29 fue un hito importante en la economía mundial ¿Qué otros dos temas fundamentales con carácter económico deberían saber los alumnos de la escuela secundaria? ¿Por qué?

T.B. La hiperinflación de Alemania y Austria de los años 20 que disgregaron a la sociedad y fueron en parte el caldo de cultivo para el nazismo. Los modelos de desarrollo de los países asiáticos como una forma de ir mejorando la calidad de vida de sus habitantes con valores culturales importantes.

5) ¿Quiénes a su entender son los grandes maestros de la economía a nivel Mundial?

T.B. La economía es una ciencia social que tiene grandes pensadores que explican el momento que viven. Cada uno fue el mejor en su tiempo y aprendimos de ellos. Lo más importante que aprendimos de ellos es a leer la realidad que los rodea para interpretar la mejor forma de hacer política económica.

Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Keynes, Friedman, Hayek y más recientemente North, Kahneman, Stiglitz o Krugman. Cada uno tiene lo suyo y rescato su necesidad de explicar lo que pasa a su alrededor y ayudar a mejorar nuestras economías.

6) Según su opinión en Economía como se debería analizar el valor económico de la educación, como inversión o rentabilidad de la educación u otro factor tomar en cuenta.

T.B. Lo que crea valor es el ser humano. Una montaña llena de oro no vale nada hasta que un ser humano pone su esfuerzo e ingenio en extraerlo y venderlo. Por lo tanto mientras más sepa el ser humano, más valor económico es capaz de generar. La educación es invertir en el ser humano. Es aumentarle su capacidad de producir más y mejor. Es darle dignidad como persona y hacerlo ciudadano. La educación es inversión.

7) ¿Para usted la educación es la base del crecimiento económico?

T.B. Ya lo respondí en la pregunta anterior. Crecimiento Sustentable seguro. Un país con mucho petróleo y sin educación puede crecer, solo mientras tenga petróleo. Pero a la larga se termina de crecer. Lo que seguro no hay es desarrollo económico sin educación.

8) Según usted cuales son las herramientas para educar en valores en una sociedad de consumo.

T.B. Los valores son para cualquier sociedad. Libertad, solidaridad, respeto, esfuerzo y responsabilidad. Lo que hace a la vida y la convivencia. La economía no funciona sin valores.

9) Por último una frase para usted o comentario sobre la educación que le haya impactado últimamente.

T.B. Cuando se nace pobre, ser estudioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud