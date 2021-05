¿Qué dijo Elisa Carrió sobre el viaje de Macri a Miami para vacunarse?

Elisa Carrió pidió a la dirigencia política "moderación" y "unidad" y sobre la pandemia opinó que la Argentina está "inmensamente triste"

En medio de la fuerte crisis económica que sufre el país, la líder de la Coalición Cívica persiste en reclamarle a toda la dirigencia "moderación" y "unidad", pero especialmente a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. "Yo de blanda o paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar", subrayó en diálogo con La Nación.

La exdiputada nacional avisa que busca unir a Juntos por el Cambio y que a diferencia de Macri quiere que se eviten las internas. Aunque le molestas hablar de candidaturas por la "angustia social" que vive la sociedad, aseguró que está dispuesta a "poner el cuerpo" en la campaña.

"La Argentina está inmensamente triste. Las personas mayores están como si les hubiera pasado un tractor por encima. Es terrible. En segundo lugar, hay bronca. Entonces, tristeza y bronca no son una buena combinación. Y el desempleo es masivo, en términos de informalidad", expresó Carrió sobre la situación del país.

Sobre Zannini

Al consultarle si las declaraciones de Carlos Zannini generan la idea de que la política es una casta, expresó: "Es una injusticia. Punto. Pero no toda la política es así. Yo podría ir, pero uno decide quedarse y que estén vacunados todos los de 60. La clase política es como el maestro, debe dar el ejemplo".

Respecto a si el Gobierno puede realizar un ajuste en este momento, la líder de la Coalición Cívica indicó: "El tema no es hacer un ajuste. Hay medidas que fomentan el empleo. Voy a poner un caso que estamos proponiendo como ley. Por ejemplo, le tengo que pagar a una costurera por una costura. Pero resulta que la señora tiene el plan de siete hijos. Entonces si es monotributista, aunque sea menor, no cobra la pensión. Esto no es así. Tenés que fomentar el trabajo en blanco. La pensión de siete hijos debe ser un derecho compatible con cualquier forma de trabajo".

Carrió negó que le pareciera mal que Macri se haya ido a vacunar a Miami, aunque manifestó: "Vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir".

Días atrás

La dirigente marcó diferencias de estrategia dentro de la coalición opositora de cara a las elecciones legislativas de noviembre y al 2023.Sin mencionar dirigentes en concreto en el armado opositor, Elisa Carrió pareció marcar diferencias de estrategia.

"Mauricio Macri me dijo '¿pero vos eras halcón?'. 'No', le dije, 'vos te equivocás, yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción'. No hay halcones oportunistas, en todo caso hay cotorras oportunistas, los que en el momento de la crisis cacarean y la gente dice 'mirá qué bien, hablan todo el tiempo', (pero) eluden la responsabilidad por lo que viene", sostuvo la exdiputada.

Se explayó: "Yo pretendo conducir junto a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio una Argentina que no vuelva a tener muertos como en el pasado. Juntos por el Cambio va a resolver sus problemas porque hay un grupo de dirigentes que no son halcones que está a cargo de la responsabilidad de la conducción".

"Argentina va a salir unida, sin muertos como en Colombia", concluyó Carrió, con anclaje en la actualidad sudamericana.

A favor de que se posterguen las PASO

Además, Carrió se mostró a favor de que se posterguen por un mes tanto las PASO como las elecciones generales legislativas, en el marco de la pandemia de coronavirus. La líder fundadora de Juntos por el Cambio lo hizo al argumentar que "no se puede votar en medio del duelo nacional", en referencia a los muertos por el covid en el país. Con los datos de este domingo, los casos fatales llegaron a 67.325.

"Yo fui una de las que contribuí a decir (al Gobierno) que no tengan tantos frentes. Vamos a postergar las elecciones: a septiembre las primarias, y a noviembre las generales, con la cláusula que yo misma escribí de que las PASO son un derecho público de los partidos y de que esta ley no se puede cambiar por este año", dijo Carrió en diálogo con LN+.

Continuó: "Como no va a haber vacunas, no se puede votar en medio del duelo nacional. Creo que nadie lo registra. Hay dos o tres millones de personas que han perdido familiares, amigos. Yo misma he perdido cuatro en la última semana. Hay que respetar eso. No se trata de quién gana el poder, se trata de la Argentina".

En efecto, en el acuerdo celebrado días atrás entre el oficialismo y la oposición se dispuso reprogramar las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre. El 14 de julio deberán estar inscriptas las alianzas electorales y el 24 de julio cierran las listas.

A Alberto Fernández "lo han volteado" como Presidente

En este cuadro, para Carrió "lo han volteado a Alberto Fernández como presidente", a la vez que consideró que el mandatario dice "lo que Cristina Kirchner quiere escuchar".

"Quien está debilitando al presidente es la propia facción del propio Gobierno. La facción de Cristina volteó a Fernández", apuntó "Lilita".

Y siguió en relación a las tensiones de las últimas semanas en propios sectores del Gobierno en torno al ministro de Economía Martín Guzmán y su política de mayor ajuste en plena negociación con el FMI: "Lo que viene es muy difícil porque Cristina no puede parar, ya ha volteado a Guzmán".

Su descripción sobre la gira presidencial, en compañía con Guzmán, fue categórica: "Ese viaje a Europa es del rey desnudo junto a un ministro ido​".

Carrió caracterizó entonces que cuando un gobierno "está tan débil" ella "defiende" las instituciones y la democracia "porque la anarquía es el peor escenario frente a una crisis económica inevitable".

Asimismo, la exdiputada evaluó que el gobernador Axel Kicillof "está muy asustado", ya que "sabe lo que le viene en la Provincia de Buenos Aires, donde hay injusticias notorias".

"Kicillof es un chico estudioso, pero vive en otra época y cuando la realidad los contraría empiezan a gritar como si fueran una criatura", sostuvo.