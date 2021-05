"He decidido no hacerlo por convicción": la confesión de Dady Brieva

El conductor, reconocido militante kirchnerista, opinó del conflicto que mantiene el gobierno nacional con los empresarios de la carne. Qué dijo

Uno de los temas más candentes esta semana tiene que ver con el conflicto que mantiene el gobierno nacional con los empresarios de la carne. Los programas de actualidad y política, en su gran mayoría, vienen hablando y opinando de esto.

En este sentido también vertió su opinión Dady Brieva y aprovechó para hacer una confesión en pleno programa. Sucedió este martes por la tarde en "Volver mejores".

Como todas las tardes de lunes a viernes en El Destape Radio, los conductores de "Maldita suerte" y el programa de Dady llevan a cabo el clásico pase. Allí tocaron este tópico. El santafesino comenzó expresando a modo de broma: "Pienso que lo de la tarjeta es una pelot***. Vamos a tener que llevar una billetera que sea un portafolio para cargar toda la cantidad de tarjetas".

Esto último lo dijo haciendo referencia a la propuesta del extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi, sobre la creación de una "tarjeta carne" que funcionaría de manera similar a la tarjeta alimentar. Luego agregó: "Andá a ca*** hijo de p***, baja los precios mejor. Aparte tarjeta, ¿quién paga la tarjeta? .. Mirá, es como cuando vas al banco a querer negociar".

En ese sentido, afirmó: "El tipo que tiene poder no negocia" y junto a eso añadió una serie de fuertes exabruptos. "Es que si no la gente no entiende", se excusó. Y agregó: "Yo creo que es una buena medida la que ha tomado el gobierno.. realmente parece que tenemos que hacer es lo que hicimos con la escuelas, ¿querés abrir? bueno abrí. Hay que dejarlos solitos que se den la cabeza contra la pared como se la están dando".

Minutos después lanzó una confesión inesperada: "Mira, yo te digo la verdad, por convicción, no por no poder porque puedo, yo puedo comprar carne. He decidido no hacerlo por convicción. Estamos hablando de cultura, de que culturalmente comemos un asado los fines de semana. Si estamos haciendo esta batalla cultural como tanto nos llenamos la boca, tal vez una de las batallas culturales tenga que ver con, momentáneamente, dejar de comer carne".

¿Cuánto destinan los argentinos a la compra de carne?

Las familias argentinas están destinando el 20% del gasto promedio del hogar a la compra de carne debido a los incrementos de precios, de acuerdo a un informe elaborado por el espacio Proyecto Económico que encabeza la diputada nacional Fernanda Vallejos.

El documento defendió la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne vacuna dictaminada por el Gobierno nacional para intentar bajar los precios internos, al considerar que "el precio de la carne influye de forma determinante en el poder adquisitivo de los hogares y en la inflación".

Además, el trabajo subrayó que "pasamos de un consumo per cápita anual de 58,6 kilogramos en 2015 a uno de 51 en 2019 y hoy estamos en 43,74 kilogramos. Cada argentino consume, en promedio, 15 kilos de carne menos por año que en 2015".

En ese sentido, el informe cuestionó la política de apertura de las exportaciones ocurrida durante el gobierno de Mauricio Macri ya que "no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas ni la cantidad de cabezas, mientras que fue bajando el peso del novillo que se faena y aumentaron los precios".

Por otro lado, se explicó que durante este periodo se produjo un boom con el ingreso de China como demandante de carne.

Destacan que la carne representa en promedio el 20% del gasto de los hogares

"El aumento de las exportaciones argentinas de carne bovina congelada entre 2015 – 2020 se explica casi en su totalidad por las compras chinas que pasaron de 40.000 toneladas en 2015 a las 462.000 toneladas en 2020. Estos números, solamente pueden alcanzarse en un periodo tan corto sacrificando la cuota de mercado interno", agregó el documento.

Entre las alternativas para destrabar posiciones encontradas, el trabajo propone "establecer cupos, de manera de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Ese cupo debería garantizar un consumo mínimo per cápita de 50kg anuales".

Asimismo, el trabajo también elaborado por el economista Horacio Rovelli, entre otros, consideró "deseable" aumentar la producción local pero advirtieron que solo puede conseguirse en el mediano y largo plazo, no en forma inmediata.

Carne: tras la polémica, el Gobierno traza un plan con frigoríficos para dejar en offside a los exportadores

Después de la suspensión de las exportaciones de carne durante 30 días, el Gobierno analiza nuevas medidas con el objetivo de alinear las expectativas de inflación en el sensible rubro de los alimentos.

Después de un fuerte tironeo con las principales fábricas de alimentos, y también con los supermercados, el sector de la carne quedó bajo la lupa oficial. Se sabe que la carne fue uno de los productos que más aumentaron durante los últimos meses.

¿Qué viene? El Gobierno quiere un nuevo acuerdo con los frigoríficos para vender carne a precios rebajados.

En la actualidad rige un pacto por el cual los frigoríficos abastecen a los supermercados con ocho toneladas de carne por mes. Los funcionarios pretenden que ese volumen crezca a 15 o 20 toneladas mensuales. Si se diera el caso, equivaldría al 10% del consumo de carne en la Argentina. Es decir, una mínima parte.

El Gobierno quiere un nuevo acuerdo con los frigoríficos para vender carne a precios rebajados

Lo que queda claro es que el Gobierno muestra una evidente desorientación sobre las medidas que deben tomarse para desacelerar la inflación en el rubro alimenticio.

"Es una migaja que destinen sólo 8 toneladas de carne (con precios rebajados en los supermercados) cuando en la Argentina se consumen 200 toneladas por mes", dijo Alberto Fernández a comienzos de esta semana.

De regreso de Europa, el presidente Alberto Fernández confirmó que esta semana se concentrará en el tema de la inflación. "He decidido atacar ese tema", adelantó en la noche del domingo cuando le preguntaron desde un canal de televisión si le preocupa la suba de los precios de los alimentos. "Sí me preocupa porque es inexplicable lo que está pasando", dijo.

A dónde se apunta

Hay dos rubros en los que el Gobierno está concentrado en este inicio de la semana: la carne y los productos de la canasta básica industrializados, con los aceites a la cabeza.

"No estoy dispuesto a quedarme con los brazos cruzados. Vengo muy decidido a poner orden. Esto tiene que parar", agregó el Presidente.

También se evalúa el incremento de la alícuota de las retenciones a esas exportaciones, que ahora están en el 9% y que podrían elevarse tres puntos sin tener que pasar por el Congreso.

Habrá controles especiales sobre los mayores frigoríficos. Existe la sospecha de que esos frigoríficos son los responsables de potenciar los incrementos que ya se notan en Liniers.

La primera semana de este mes, de acuerdo al relevamiento de la consultora Eco Go -dirigido por la economista Marina Dal Poggetto-, midió una inflación del 1,2%. Se trata de un alza inferior a los inicios de los últimos dos meses, que fueron calientes en materia inflacionaria.

Hay dos rubros en los que el Gobierno está concentrado: la carne y los productos de la canasta básica industrializados

Ese 1,2% se compara con el 2,1% de la primera semana de abril y con el 1,6% de marzo. Hay que recordar que marzo terminó con un índice del 4,8% mientras que la expectativa para abril (el IPC se conocerá este jueves) se acerca al 3,7%-3,9%.

La proyección de la consultora para mayo da una inflación del 4% para el rubro alimentos mientras que prevé un IPC del 3,5%.