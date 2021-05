Un niño inmigrante usó botellas plásticas como flotadores para cruzar el Mediterráneo

En plena crisis migratoria en las orillas de España, aparecieron nuevas imágenes impactantes de los niños que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo

Las playas de Ceuta, en España, son el escenario de una nueva tragedia migratoria. Entre los cientos de personas que cruzan el mar Mediterráneo desde Marruecos a las tierras españolas en busca de asilo, se encuentra un joven quien -con lágrimas en los ojos- usa botellas de plástico a modo de flotadores.

Las condiciones en las que cruzan las turbulentas aguas no garantizan que lleguen con vida a la orilla, y este aparente menor de edad hizo lo que pudo para inventar un sistema que evitara el ahogamiento. En las imágenes se lo puede ver al extremo del cansancio y desbordado por la angustiante experiencia.

Esta semana ya se registraron alrededor de 740 niños y adolescentes que cruzaron desde Marruecos

Desde el lunes, ya se registraron alrededor de 740 niños y adolescentes que arriesgan sus vidas en el agua para conseguir una mejor vida que en la de su país de origen. El protagonista de las fotos le pide desde lo más profundo de su ser a un militar que lo deje pasar, inundado por la frustración y el estrés de la situación. Este le dice que no tiene intención de hacerle daño.

La esperanza de escapar

Acto seguido, el joven inmigrante se desprende de las botellas que lo ayudaron a flotar durante su peligrosa travesía y emprende una carrera para intentar escalar el muro de la piedra de la playa. Luego es alcanzado por los miembros del Ejército local, quienes hacen los posible para consolarlo al mismo tiempo que lo llevan al borde de la valla.

A pesar de estar en contra de la ley, a muchos niños menores de 7 años no acompañados se les rechaza la entrada al país

Com primera reacción, el adolescente pone resistencia ante los desconocidos, pero termina cediendo al darse cuenta de que no hay lugar para el escape. Desde ese lugar, las autoridades militares le abren la puerta para que vuelva a salir del territorio español. Este es un ejemplo de la expulsión automática que muchos inmigrantes atraviesan cuando llegan al país de rescate y no consiguen pasar desapercibidos.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, miles de inmigrantes fueron "rechazados en la frontera", mientras otros cientos emprendieron el regreso en forma voluntaria.

Cerca de las dos terceras partes de los casi 8.000 inmigrantes que llegaron, entre ellos niños no acompañados de hasta siete años, fueron expulsados. A pesar del intento fallido, muchos de los rechazados optan por volver a arriesgarse e intentar retornar a Ceuta horas más adelante.

Qué pasa con los niños que quedan solos

Contrario a lo que se ve que está sucediendo, la ley prohíbe que los niños menores no acompañados sean retornados a su país, distinto al caso de los adultos que fueron devueltos a Marruecos o se fueron por su propio pie. Actualmente, esos niños están agolpados en carpas mientras otros deambulan por las calles.

El joven ató a su cuerpo botellas plásticas para intentar mantenerse a flote en el cruce del Mediterráneo

La mayoría de los menores que buscan el exilio son de origen pobre, no asisten a la escuela y en algunos casos realizan pequeños trabajos para poder sobrevivir.

"Su expulsión por parte de España es contraria a los tratados internacionales de los derechos de los niños", aseguró indignado Omar Naji, un militante marroquí de derechos humanos que no encuentra precedentes para esta "impresionante" situación. "Las autoridades marroquíes los han implicado para presionar a España con fines políticos", sentencia.

La crisis migratoria se acentuó con la llegada del Covid-19, y dos de cada cinco jóvenes que viven en centros urbanos estaban sin empleo, según cifras oficiales para 2020.