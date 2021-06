Rating: Tinelli, muy lejos del milagro de ganarle a... Doctor Milagro

La polémica por un gesto de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity impactó en la audiencia de la TV abierta porteña durante el miércoles

El horario estelar del miércoles comenzó con el mano a mano de los noticieros. Ganó Telefe Noticias con pico de 13,4 puntos y Telenoche llegó a 9,2. Luego llegó el turno de La Academia con las imitaciones de Julieta Nair Calvo, Karina, Mariana Genesio, el Polaco y Cande Ruggeri, que obtuvo un pico de 12 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 23,1 puntos.

Luego en el mano a mano de ShowMatch con MasterChef Celebrity 2, Telefe se impuso con 23 puntos y Marcelo Tinelli se despidió en 7 puntos luego de volver de la pausa. Cuando arrancó Guido Kazcka, el certamen culinario llegó a 24,5 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo en 5 puntos.

Rating: Mammon crece y supera las marcas de Rial

La sorpresiva salida de Jorge Rial de la pantalla de América obligó al canal a reformular sus noches, el segmento más codiciado. A las 20.30 está Los Mammones Horario especial, con Jey Mammon. Las dos primeras emisiones obtuvo un muy buen promedio, superiores a la de TV Nostra.

En El Nueve, Bendita continuó fiel a su estilo, con sus informes, con Beto Casella desde su casa y Edith Hermina junto al panel en el piso. Este miércoles, Bendita se ubicó tercero en la franja con 6,4, y Los Mammones llegó a 3,9, muy por arriba de las marcas promedio que registraba Rial.

Rating: Florencia Peña se impone a Mariana Fabbiani

Este miércoles coincidieron los dos ciclos principales del mediodía, Flor de equipo y Lo de Mariana, con la cobertura de un caso policial en la ciudad de Merlo, en el oeste el Gran Buenos Aires. Desde el comienzo lideró Telefe con picos de 5,7 mientras que el trece obtuvo una marca máxima de 4,3. Luego en Telefe estuvo la polémica de Claudia Fontán en MasterChef y continuó al frente de la franja con 6,5.

Canal que ganó el rating del miércoles 2 de junio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,5 puntos. Además, tuvo los cuatro programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,9

eltrece: 7,4

El Nueve: 2,8

América: 2,5

TV Pública: 0,5

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 23,3

Doctor Milagro: 19,6

Fuerza de mujer: 12,4

Destacados del rating del miércoles 2 de junio

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un rating de 23,3 puntos, la medición más alta en lo que va de la segunda temporada. Además, fue la segunda marca más alta del año y lo más visto del día.

Doctor Milagro midió 19,6 puntos. Fue la marca más alta en lo que va de la novela y el segundo programa más visto de la jornada. 100 argentinos dicen promedió 8,4 puntos. Fue la medición más alta en lo que va del programa pero quedó por muy poco segundo en su franja.

Qué mañana marcó 2,7 puntos. Quedó tercero en su franja y se mantiene en su promedio habitual. Bienvenidos a bordo midió 7,6 puntos. Quedó segundo en su franja pero fue lo segundo más visto de la tarde de eltrece.

MasterChef Celebrity 2: Claudia Fontán, eje de la polémica

El martes en MasterChef Celebrity 2 se emitió una escena que levantó la polémica. Claudia Fontán recogió del piso una salsa que se le había caído y la puso en su plato. Minutos después, cuando fue confrontada por el jurado negó la acusación. La situación, que cambió la imagen de la participante, y disparó una polémica que siguió durante todo el miércoles, tuvo su correlato en la gala de ese día

"Después de un martes para el olvido vengo a poner la cara", reconoció Fontán. Pero el trío de expertos tomó primero la palabra: "Vimos el programa de ayer y está confirmado que ese tofi estaba en tu tarta. Estas cosas no son aceptables en esta competencia, porque un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso en lo que después le va a dar a un comensal para comer".

La actriz tuvo su derecho a réplica: "Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi. Pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo, y no sé por qué dije que no lo había puesto. Eso me genera mucha angustia y mucha vergüenza. Me late fuerte el corazón, no sé cómo hablar de esto. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes y seguir cocinando en estas cocinas que quiero mucho. Les pido disculpas y me pongo a disposición de lo que decidan". Alex Caniggia fue terminante: "Directamente debería ser sancionada y eliminada porque mintió".

Candela Vetrano tuvo más empatía con su compañera: "Como persona y como ser humano ‘civil’ siento que no lo veo tan grave, porque es algo que uno hace en su casa. Después lo pienso en un certamen de cocina y digo ‘Ok, sí, es muy grave’. Estoy como dubitativa". La decisión del jurado fue que de aquí en adelante Claudia Fontán vaya a todas las galas de eliminación, independientemente de lo bien o mal que haya cocinado.