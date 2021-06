La provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo para acceder a vacunas Covaxin: ¿cuántas dosis serán?

El Gobierno provincial anunció "un acuerdo de aprovisionamiento para la obtención de vacunas con el laboratorio indio Bharat Biotech"

La provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de aprovisionamiento para la obtención de vacunas con el laboratorio indio Bharat Biotech para la obtención de 10 millones de dosis con la posibilidad de hacerlo extensivo a cinco millones más.

Se trata de la vacuna Covaxin, según precisó el funcionario en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof.

En ese marco, Kicillof, afirmó que las vacunas que consiga el distrito las ofrecerán "al Gobierno nacional para que las distribuya entre todas las provincias de la Argentina", tras el anuncio de la firma de un convenio con el laboratorio indio Bharat Biotech por vacunas Covaxin.

"Esto no es una carrera por el porcentaje de vacunación de cada provincia. Olvídense de que queremos sacar ventaja con esto", dijo el gobernador en rueda de prensa, en la que explicó que es "condicionado y complementario" el acuerdo firmado entre las autoridades bonaerenses y el laboratorio indio Bharat Biotech por "hasta 15 millones de vacunas", ya que dependerán de "la aprobación de la ANMAT así como de los permisos de exportación, la disponibilidad del laboratorio y la oportunidad de traerlas".

El mandatario provincial destacó que éste "es un anuncio muy importante para nosotros, no solo por el esfuerzo que estamos llevando adelante, sino por la proeza administrativa que se dio para cumplir este contrato".

En conferencia de prensa en La Plata, el ex ministro de Economía explicó: "Lo que estamos anunciando hoy es conocido por el Gobierno Nacional, por la ministra Carla Vizzotti".

Según detalló el gobernador, esta vacuna es candidata a una "aprobación de emergencia por la ANMAT".

"Se han presentado los papeles, está todo en curso y cuando se aprueben sus papeles" se podrá utilizar, señaló, y dijo que "una vez que se firme el contrato la llegada de vacunas depende de varias cuestiones, como políticas nacionales de permisos o no para la exportación de vacunas".

Giorgi remarcó la importancia de que bonaerenses se inscriban para vacunarse contra el coronavirus

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, destacó esta mañana la importancia de que las personas se inscriban para recibir la vacuna contra el coronavirus, y expresó su satisfacción por la marcha del plan de inoculación que aplicó "5 millones de vacunas en total".

"Estamos muy contentos porque llegamos a los 4 millones de dosis aplicadas de la primera, y tenemos 5 millones aplicadas en total, entre el primero componente y el segundo", informó Giorgi en diálogo con Radio Nacional.

El funcionario sostuvo que ayer se inoculó a más de 100 mil personas en el distrito y precisó que la capacidad puede escalar "hasta 200 mil aplicaciones diarias en los más de 600 puntos" que dispone la provincia de Buenos Aires.

En caso de mantenerse el rimo de vacunación se alcanzará "el objetivo de los 6 millones de bonaerenses, que es toda la población con factores de riesgo, todos los trabajadores de salud, los docentes y personal de seguridad, y todos los mayores de sesenta años", añadió.

En ese marco, subrayó la importancia de aumentar la cantidad de personas inscriptas para recibir la vacuna.

"Estamos fomentado que la gente se inscriba, tenemos un poco más de 8 millones de inscriptos en toda la provincia de Buenos Aires, y tenemos que llegar a toda la población", aseveró el funcionario y explicó que como se trata de una vacuna que no es obligatoria solo se puede aplicar a las personas que se empadronen.

Giorgi indicó que para impulsar esa inscripción el Ministerio instalará postas para el registro de vacunación en los municipios este fin de semana y la próxima semana.

En este momento, la provincia esta vacunando contra la Covid-19 a todos los mayores de 18 años con factores de riesgo, y una vez completada esa población, se seguirá con quienes no tienen factores de riesgo, comenzando por el grupo entre 50 y 60 primero, luego entre 40 y 50, hasta llegar a 18 años.

"No es tanta la gente que no se quiere anotar por la campaña del miedo que están imponiendo desde muchos sectores, creo que es más porque no pueden acceder a las plataformas para anotarse, porque obviamente la manera de anotarse es desde la aplicación del celular o por una página web, y hay muchos sectores de barrios populares que no tienen acceso a esta tecnología", explicó el funcionario.

En este sentido, indicó que diferentes organización sociales "van casa por casa o se ponen en una plaza con algún gazebo con la identificación de la provincia de Buenos Aires" con el objetivo de registrar a las personas o explicarles cómo se hace el empadronamiento.

Giorgi aseveró que esas organizaciones sociales están colaborando con la campaña de forma voluntaria, al igual que "muchos clubes, gremios y sindicatos, que nos están ayudando a registrar a sus afiliados".