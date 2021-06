¿Vuelve la presencialidad a la escuela secundaria porteña?: Ciudad define las próximas medidas

La educación inicial, especial y primaria se realiza de manera presencial, pero no la secundaria, donde solo los dos primeros años usan el esquema bimodal

El Gobierno porteño planea avanzar con nuevas aperturas en el marco de la segunda ola de Covid-19 en la Argentina, por lo que existe la posibilidad de que se resuelva el retorno de la presencialidad a la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto se debe a que se registró un leve descenso de contagios en los últimos días, lo que lleva a las autoridades porteñas a plantearse el regreso a esquemas anteriores, con mayores aperturas, menos restricciones a la movilidad y más clases presenciales.

En la actualidad, la educación inicial, especial y primaria se realiza de manera presencial, pero no la secundaria, en donde solo los dos primeros años están bajo el esquema bimodal, que mezcla clases presenciales con virtuales.

Sobre este punto se barajan dos alternativas. El primero sería que todo el secundario pase a la bimodalidad. El segundo, en cambio, que los dos primeros años sean presenciales y el resto bimodal.

Por otro lado, durante las últimas semanas se estudió la posibilidad de modificar las vacaciones de invierno. Sin embargo, por el momento se planea mantener la fecha inicial, del 16 de julio al 1 de agosto.

Por otro lado, según detalla Télam, se analiza ampliar el horario de circulación permitido. Actualmente es hasta las 20 horas, y se planea que desde el próximo lunes solo se restrinja el horario de 0 a 6 horas.

En esa línea, se ampliarían las opciones para los locales gastronómicos, que podrían estar abiertos nuevamente hasta las 23 horas. Sin embargo, solo podrán atender al aire libre. Lo mismo sucederá con el resto de comercios no esenciales, que podrán abrir en una franja horaria más extensa que la actual.

La industria del entretenimiento también podría tener novedades, ya que se analiza la vuelta de cines y teatros en el ámbito porteño, con aforo limitado.

Entre el jueves y viernes se esperan las definiciones y anuncios del gobierno porteño sobre las medidas que regirán desde el próximo sábado.

Se vacunó Horacio Rodriguez Larreta en la Usina del Arte

El jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este jueves que "la vacuna es futuro", al recibir la primera dosis de AstraZeneca contra el coronavirus en la Usina del Arte.

Así lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó: "La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos".

"Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora", explicó el mandatario porteño.

Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte. pic.twitter.com/fFIBOrOmZs — Horacio Rodríguez Larreta ✋???????????????? (@horaciorlarreta) June 10, 2021

Además, explicó: "Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine a la vacuna torio de la Usina del Arte".

"Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento", resaltó Rodríguez Larreta.

También dio sus "gracias infinitas" por haber recibido su dosis, y afirmó: "Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá".

"Vacunarse es cuidarnos", agregó el jefe de Gobierno porteño, que ya había padecido coronavirus a principio de año.